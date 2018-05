Manchester United-Interesse an Marko Arnautovic - Jose Mourinho bei ÖFB-Spiel

Friendlies England -

Manchester United-Trainer Jose Mourinho hat am Mittwochabend das Länderspiel zwischen Österreich und Russland in Innsbruck beobachtet. Sein Club soll laut englischen Medienberichten ernsthaftes Interesse an ÖFB-Star Marko Arnautovic bekunden. Als Grund für seinen Besuch in Tirol gab Mourinho gegenüber der APA mit einem Lächeln aber "Urlaub" an.

Die Spekulationen um Arnautovic wollte Mourinho nicht kommentieren. Bereits in den vergangenen Tagen hatten britische Medien berichtet, dass Englands Rekordmeister hinter dem Angreifer vom Ligakonkurrenten West Ham her sein soll. Laut Informationen von Sky Sports sei dieses Interesse konkret. West Ham soll für den 29-Jährigen aber 50 Millionen Pfund (57,4 Mio. Euro) Ablöse verlangen, berichtete der Sender am Mittwoch.

Arnautovic war im vergangenen Sommer für 25 Mio. Pfund (damals 28,5 Mio. Euro) von Stoke City zu West Ham gewechselt. Dort erzielte der Wiener in der abgelaufenen Saison elf Premier-League-Tore und wurde bei den "Hammers" zum Spieler des Jahres gewählt. Arnautovic absolvierte gegen die Russen sein 70. Länderspiel für Österreich. Der England-Legionär begann als Solospitze im Sturmzentrum.

Marko Arnautovic: Leistungsdaten in der Premier League