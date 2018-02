West Ham United: Chicharito schwärmt von Marko Arnautovic

Premier League Live Chelsea -

Nach leichten Startschwierigkeiten entwickelt sich Marko Arnautovic immer mehr zum Erfolgsgarant für West Ham United. Diesen Umstand untermauerte er mit seinem Tor beim 2:0-Sieg gegen den FC Watford am Wochenende.

Der Österreicher, der im Sommer nach London wechselte, hält damit bei sieben Saisontreffer, die er allesamt in den letzten neun Spielen erzielte. "Man sieht ja den Unterschied, den er ausmacht. Er hat Power, Geschwindigkeit und Qualität am Ball", lobte Hammers-Trainer David Moyes seinen Schützling nach dem Sieg am 27. Premier-League-Spieltag.

Doch nicht nur der Coach sondern auch die Mitspieler sind vom ÖFB-Star begeistert. Auf Arnautovic angesprochen, gerät Chicharito, der gegen Watford den ersten Treffer für West Ham erzielte, regelrecht ins Schwärmen: "Marko ist ein unglaublicher Allrounder und es gibt dir sehr viel Selbstvertrauen, wenn du mit einem Spieler wie ihm vorne spielst."

Der Mexikaner, der wie Arnautovic im Sommer für eine Millionen-Ablöse zu West Ham wechselte, fügt an: "Wir haben untereinander ein gutes Verständnis und heute haben beide getroffen. Das ist eine gute Sache für einen Stürmer." Zusammen halten die beiden Offensivspieler nun bei 14 Toren und sechs Assists, wobei fünf davon auf das Konto des Österreichers gehen.