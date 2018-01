ÖFB-Legionär Moritz Bauer wechselt zu Stoke City

Premier League Tottenham -

Everton Premier League Chelsea -

Leicester (DELAYED) Premier League Newcastle -

Swansea (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Burnley (DELAYED) Premier League Huddersfield -

West Ham (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Brighton (DELAYED) Premier League Watford -

Southampton (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Arsenal Premier League Liverpool -

Man City Premier League Man United -

Stoke Premier League Brighton -

Chelsea Premier League Man City – Newcastle Premier League Arsenal -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League West Ham – Bournemouth (DELAYED) Premier League Burnley -

Man United (DELAYED) Premier League Stoke -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Leicester -

Watford (DELAYED) Premier League Everton -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Southampton -

Tottenham Premier League Swansea -

Liverpool

Das österreichische Nationalteam darf sich über einen weiteren Premier-League-Legionär freuen: Rechtsverteidiger Moritz Bauer wechselt zu Stoke City. Das gab der Klub von Kevin Wimmer am Dienstag bekannt. Der 25-Jährige unterschrieb einen Vertrag über viereinhalb Jahre. Wie viel Ex-Klub Rubin Kazan für den vierfachen Nationalspieler erhielt, ist noch nicht bekannt.

"Moritz ist ein Spieler, den wir schon länger auf dem Radar. Schon Ex-Trainer Mark Hughes wollte ihn zum Verein holen", wird Stoke-Manager Tony Scholes zitiert. "Moritz hat bereits die medizinischen Tests absolviert. Er genießt hohes Ansehen und hat sich auch im österreichischen Nationalteam durchgesetzt."

Bereits in den vergangenen Tagen deutete sich Bauers Abschied aus Kazan an. "Mit dem Leben in Russland konnte ich mich nie richtig anfreunden", sagte er vor wenigen Tagen.