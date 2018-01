Marko Arnautovic als Spieler des Monats nominiert

Premier League Tottenham -

Everton Premier League Chelsea -

Leicester (DELAYED) Premier League Newcastle -

Swansea (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Burnley (DELAYED) Premier League Huddersfield -

West Ham (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Brighton (DELAYED) Premier League Watford -

Southampton (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Arsenal Premier League Liverpool -

Man City Premier League Man United -

Stoke

Die starken Leistungen von Marko Arnautovic in den vergangenen Spielen für West Ham United werden nun auch von der Premier League honoriert. Der ÖFB-Angreifer steht als "player of the month", also Spieler des Monats Dezember, zur Wahl.

Arnautovic erzielte im Dezember fünf Tore für West Ham, es waren seine ersten für seinen neuen Klub. Unter anderem ging der wichtige Siegtreffer gegen Chelsea auf sein Konto und auch beim 3:0 gegen seinen Ex-Klub Stoke war Arnautovic erfolgreich und jubelte dabei ausgelassen.

Tottenhams Harry Kane, Roberto Firminho und Mohamed Salah von Liverpool sowie vier weitere Spieler sind ebenfalls nominiert. Abgestimmt werden kann bis 8. Jänner um Mitternacht auf der player-of-the-month-Seite.