Jamie Carragher kritisiert Marko Arnautovic

Obwohl Marko Arnautovic derzeit in Topform agiert und in den letzten sieben Einsätzen in der Premier League sechs Tore erzielte und drei weitere vorbereitete, konnte er nicht alle seine Kritiker besänftigen. Jamie Carragher, der den ÖFB-Star schon im Herbst nach einer Niederlage gegen Brighton heftig kritisierte, legt nun bei SkySports nach.

"Er ist einer dieser Spieler, bei dem ich mir denke: Er spielt bei West Ham, weil er zu unkonstant ist. Er hätte eigentlich die fußballerischen Fähigkeiten. Bei manchen Sachen, die er macht, denkt man sich, er sollte bei einem Top-Klub spielen", so die Liverpool-Legende. "Aber er ist einfach ein bisschen verrückt und macht dann wieder völlig dumme Sachen auf dem Platz, wird ausgeschlossen. Er ist eben nicht jede Woche brillant, und deswegen spielt er bei West Ham."

Carragher erkennt die momentanen Leistungen von Arnautovic jedoch an, denn: "Er kann sehr gut spielen und wenn es mal nicht läuft, muss er sich mehr ins Zeug legen. Und zur Zeit macht er das."