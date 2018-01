Aleksandar Dragovic spielt sich in Leicesters Stammelf

Premier League Live Southampton -

Aleksandar Dragovic hat bei Leicester City den Sprung in die Stammformation geschafft. Seit der Verletzung von Kapitän Wes Morgan vor einigen Wochen ist der österreichische Fußball-Teamspieler in der Innenverteidigung der "Foxes" gesetzt, so auch am Samstag beim 2:0-Heimsieg über Watford. Fünf Einsätze absolvierte der Wiener im Jänner, dabei blieb Leicester jedes Mal ohne Gegentor.

Nach seinen Anlaufschwierigkeiten bei Englands Meister 2016 verspürt Dragovic nun große Zufriedenheit. "Natürlich tut es gut, dass ich aktuell regelmäßig zum Einsatz komme, es ist wichtig für das Selbstvertrauen und wichtig für die Weiterentwicklung. Es war klar, dass es seine Zeit dauert, um sich auf das sehr körperbetonte, intensive Spiel in England einzustellen", wurde der Abwehrspieler in einer Aussendung seines Managements am Sonntag zitiert.

"Bin mir der Konkurrenz bewusst"

Der 61-fache Internationale weiß aber auch, dass es nach der Rückkehr von Morgan schwierig für ihn wird, seinen Platz zu behalten. "Er ist in Leicester ein Idol und Harry Maguire in Englands Teamverteidigung gesetzt. Ich bin mir der starken Konkurrenz durchaus bewusst, die gehört im Profisport aber ganz einfach dazu und darf mich nicht abschrecken. Meine Aufgabe ist, mich mit guten Leistungen aufzudrängen, wer spielt entscheidet dann der Trainer", sagte Dragovic. Wann der an einer Muskelverletzung laborierende Morgan wieder fit ist, steht noch nicht fest.

Die ÖFB-Stars einst und jetzt © GEPA 1/47 Wir haben uns mit einigen ÖFB-Stars auf Zeitreise begeben. Und da sind einige Schmankerln dabei. © GEPA 2/47 Robert Almer © GEPA 3/47 Robert Almer 2002 © GEPA 4/47 Ramazan Özcan © GEPA 5/47 Ramazan Özcan 2002 © GEPA 6/47 Andreas Lukse © GEPA 7/47 Andreas Lukse 2003 © GEPA 8/47 Aleksandar Dragovic © GEPA 9/47 Aleksandar Dragovic 2008 © GEPA 10/47 Valentino Lazaro © GEPA 11/47 Valentino Lazaro 2007 © GEPA 12/47 Florian Klein © GEPA 13/47 Florian Klein 2004 © GEPA 14/47 Sebastian Prödl © GEPA 15/47 Sebastian Prödl 2006 © GEPA 16/47 Martin Hinteregger © GEPA 17/47 Martin Hinteregger 2008 © GEPA 18/47 Markus Suttner © GEPA 19/47 Markus Suttner 2004 © GEPA 20/47 Kevin Wimmer © GEPA 21/47 Kevin Wimmer 2010 © GEPA 22/47 Stefan Stangl © GEPA 23/47 Stefan Stangl 2009 © GEPA 24/47 Zlatko Junuzovic © GEPA 25/47 Zlatko Junuzovic 2005 © GEPA 26/47 David Alaba © GEPA 27/47 David Alaba 2008 © GEPA 28/47 Julian Baumgartlinger © GEPA 29/47 Julian Baumgartlinger 2006 © GEPA 30/47 Stefan Ilsanker © GEPA 31/47 Stefan Ilsanker 2007 © GEPA 32/47 Louis Schaub © GEPA 33/47 Louis Schaub 2011 © GEPA 34/47 Alessandro Schöpf © GEPA 35/47 Alessandro Schöpf 2011 © GEPA 36/47 Marcel Sabitzer © GEPA 37/47 Marcel Sabitzer 2007 © GEPA 38/47 Marko Arnautovic © GEPA 39/47 Marko Arnautovic 2007 © GEPA 40/47 Martin Harnik © GEPA 41/47 Martin Harnik 2006 © GEPA 42/47 Lukas Hinterseer © GEPA 43/47 Lukas Hinterseer 2007 © GEPA 44/47 Marc Janko © GEPA 45/47 Marc Janko 2005 © GEPA 46/47 Michael Gregoritsch © GEPA 47/47 Michael Gregoritsch 2009

Neben Dragovic läuft es derzeit auch für zwei seiner ÖFB-Teamkollegen in der Premier League gut. Sowohl Marko Arnautovic beim 1:1 von West Ham gegen Bournemouth als auch Neuzugang Moritz Bauer beim 2:0 von Stoke über Huddersfield wurden von den Fans ihres Clubs jeweils zum "Man of the Match" gewählt.