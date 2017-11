"Drama Queen": Das sagt Marko Arnautovic

Premier League West Ham -

Leicester Premier League Liverpool -

Chelsea Premier League Tottenham -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Swansea -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Stoke (DELAYED) Premier League Man United -

Brighton (DELAYED) Premier League Newcastle -

Watford (DELAYED) Premier League Southampton -

Everton Premier League Huddersfield -

Man City Premier League Burnley -

Arsenal (DELAYED) Premier League Watford -

Man United Premier League Brighton -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Newcastle (DELAYED) Premier League Leicester -

Tottenham (DELAYED) Premier League Stoke -

Liverpool Premier League Bournemouth -

Burnley (DELAYED) Premier League Arsenal -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Man City -

Southampton (DELAYED) Premier League Everton -

West Ham (DELAYED) Premier League Chelsea -

Swansea (DELAYED) Premier League Arsenal -

Man Utd Premier League Watford -

Tottenham (DELAYED) Premier League West Brom -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Southampton Premier League Man City -

West Ham

Am Sonntag verletzte sich Marko Arnautovic beim Premier-League-Spiel gegen den FC Watford am Daumen. Da er sich minutenlang auf dem Rasen wälzte, wurde er von den West-Ham-Fans als "Drama Queen" verspottet, obwohl er doch "nur" eine Daumenverletzung erlitt.

Eine Tatsache, die der ÖFB-Star nicht verstehen kann. "Ich wollte sogar weiterspielen, es tat aber wirklich höllisch weh", verteidigte sich Arnautovic, der nach seinem Rekord-Wechsel im Sommer noch nicht den besten Stand bei den West-Ham-Anhängern hat, gegenüber der Kronen Zeitung.

Wann der 28-Jährige wieder für die Hammers spielen kann, ist noch unklar. Geht es nach dem 28-Jährigen, dann schon wieder am Freitag gegen Leicester City (21.00 Uhr/live auf DAZN): "Ich will so schnell wie möglich zurück auf den Platz, der Mannschaft helfen. Am besten schon gegen Leicester."

Noch steht eine genaue Diagnose aus, doch bei West Ham fürchtet man, dass Arnautovic einen Daumenbruch erlitt, als ihm Watfords Marvin Zeegelaar nach einem Zweikampf auf die Hand stieg.