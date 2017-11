Premier-League-Job für Ex-Salzburg-Coach?

Premier League West Ham -

Leicester Premier League Liverpool -

Chelsea Premier League Tottenham -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Swansea -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Stoke (DELAYED) Premier League Man United -

Brighton (DELAYED) Premier League Newcastle -

Watford (DELAYED) Premier League Southampton -

Everton Premier League Huddersfield -

Man City Premier League Burnley -

Arsenal (DELAYED) Premier League Watford -

Man United Premier League Brighton -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Newcastle (DELAYED) Premier League Leicester -

Tottenham (DELAYED) Premier League Stoke -

Liverpool Premier League Bournemouth -

Burnley (DELAYED) Premier League Arsenal -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Man City -

Southampton (DELAYED) Premier League Everton -

West Ham (DELAYED) Premier League Chelsea -

Swansea (DELAYED) Premier League Arsenal -

Man Utd Premier League Watford -

Tottenham (DELAYED) Premier League West Brom -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Southampton Premier League Man City -

West Ham

Nur wenige Tage nach der einvernehmlichen Trennung von St. Etienne könnte Ex-Red-Bull-Salzburg-Trainer Oscar Garcia den nächsten Klub übernehmen. Laut dem spanischen Blatt Sport ist Garcia bei West Bromwich in der Verlosung.

Der 17. der Premier League setzte erst am Montag Trainer Tony Pulis vor die Türe, nachdem die Baggies gegen den FC Chelsea eine empfindliche 0:4-Niederlage erlitten.

Oscars Abschied aus Frankreich kam recht überraschend. Via Twitter begründete er seine Entscheidung: "Seit einiger Zeit gab es Meinungsverschiedenheiten, darum gehen wir getrennte Wege. Ich bin eine ehrliche Person und ich habe erkannt, dass es nicht gut für den Klub ist, so weiterzumachen. Ich habe eine ehrliche Entscheidung getroffen." Laut französischen Medien hätte Vize-Präsident Roland Romeyer in Oscars Arbeit eingegriffen - worauf dieser allergisch reagierte.