"Habe bei den Klubs in Wien keine Zukunft gesehen"

Marko Arnautovic lässt im Interview mit DAZN tief blicken. Österreichs teuerster Fußballer aller Zeiten spricht über fehlende Perspektive bei den Wiener Klubs, seinen ersten Vertrag und die Rolle seiner Familie.

"Ich habe immer probiert ins Ausland zu gehen, aber nie damit gerechnet. Dann kam das Probetraining in Holland. Das Probetraining sollte zwei Wochen dauern, aber nach zwei Tagen habe ich einen Vertrag bekommen", sagt Marko Arnautovic im Video-Interview powered by Intersport (siehe unten). "Das war wichtig und gut für mich. Ich war bei jedem großen Klub in Wien, aber habe nie eine Zukunft gesehen."

Die Geburt seiner Tochter war schließlich ein einschneidender Moment in seinem Leben: "Mir ist da etwas aufgegangen. Ich musste einfach zurückschalten, weil ich meiner Tochter etwas Gutes beibringen und ein schönes Leben geben will und nicht als Bad-Boy dastehen möchte."

Teil 2 des Interviews im Video: