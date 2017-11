Premier League Arsenal -

Tottenham Premier League Liverpool -

Southampton Premier League Man United -

Newcastle Premier League Leicester -

Man City (DELAYED) Premier League West Brom -

Chelsea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Everton (DELAYED) Premier League Burnley -

Swansea (DELAYED) Premier League Watford -

West Ham

Marko Arnautovic hat die Entlassung von West-Ham-Coach Slaven Bilic mit Bedauern zur Kenntnis genommen. "Ich hatte eine gute Beziehung zu ihm", sagte der ÖFB-Teamspieler am Montag in Marbella. Im Endeffekt sei die Mannschaft an der Trennung schuld. "Wir haben schlecht gespielt, aber es erwischt dann immer den Trainer."

Dass er zuletzt bei West Ham nicht zur Stammformation zählte, nahm Arnautovic gelassen. "Ich fühle mich nicht als zweite Wahl", betonte der Flügelspieler. Ein Grund für sein Reservistendasein sei gewesen, dass er zuletzt mit einer Erkrankung zu kämpfen hatte.