Auf Twitter: ManUtd-Fans zerlegen Wimmer

Zwar zeigte Kevin Wimmer im Trikot von Stoke City ein bärenstarkes Debüt für die Potters, dennoch stand der Verteidiger im Kreuzfeuer der Kritik. Allerdings von den Manchester-United-Fans.

Knapp 20 Millionen Euro überwies Stoke City Richtung London, auf das Festgeldkonto von Tottenham Hotspur, um sich die Dienste des 24-jährigen Österreichers Kevin Wimmer zu sichern. Wimmer spielte bei seinem Debüt gegen Manchester United den linken Part in der defensiven Dreierkette und zeigte eine durchaus ansprechende Leistung.

Utd-Fans fordern Strafe für Wimmer

Uniteds Offensive biss sich an Wimmer & Co. die Zähne aus, am Ende trennten sich die Red Devils und die Potters 2:2. Wimmer stand allerdings zeitweise im Zentrum der Partie: er griff sich an den Kopf, täuschte eine Verletzung vor, um Zeit zu gewinnen. Und zog sich prompt den Unmut der ManUtd-Fans zu, die ihn in den sozialen Medien teilweise untergriffig attackierten.

Während ein User Wimmers Aktion als "disgrace" - eine Schande - bezeichnete, gingen andere Twitteranten gar noch einen Schritt weiter bezeichneten ihn despektierlich als Kind und forderten gar eine Sperre für die "lächerliche" Aktion des gebürtigen Welsers.