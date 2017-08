Ibrahimovic verlängert bei Manchester United

Premier League Bournemouth -

Torjäger Zlatan Ibrahimovic ist zurück bei Manchester United: Der englische Rekordmeister hat am Donnerstag die Rückkehr des derzeit am Knie verletzten Schweden bekannt gegeben. Ibrahimovic (35) unterschrieb einen Vertrag über eine Saison.

Ich bringe das zu Ende, was ich angefangen habe", sagte Ibrahimovic auf der United-Website: "Ich kann es nicht erwarten, wieder im Old Trafford auf dem Platz zu stehen." Teammanager José Mourinho ergänzte: "Nach seinem Beitrag im vergangenen Jahr verdient er unser Vertrauen. Wir werden geduldig auf seine Rückkehr warten. Ich habe keinen Zweifel, dass er für uns im zweiten Teil der Saison noch wichtig werden wird."

Bei Twitter veröffentlichte der exzentrische Stürmer ein Bild von sich im göttlichen Gewand beim Handschlag mit dem Teufel. Dazu schrieb er: "I UNITED it, ManUnited."

Ibrahimovic will weiter Erfolge feiern

Ibrahimovic hatte im April gegen den RSC Anderlecht einen Kreuzbandriss erlitten und muss monatelang pausieren. Aufgrund der Blessur war der Vertrag mit dem Weltstar nicht verlängert worden. In 46 Spielen für ManUnited erzielte Ibrahimovic 28 Tore. Mit dem Europa-League-Sieger will er im fünften Land einen Meistertitel feiern. Zuvor war ihm das in den Niederlanden, Italien, Spanien und Frankreich gelungen.

In dieser Saison wird Ibrahimovic im Trikot mit der Nummer 10 auflaufen, das zuvor dem zum FC Everton abgewanderten Stürmerstar Wayne Rooney gehört hatte. In der vergangenen Spielzeit hatte Ibrahimovic die Nummer 9 getragen. Allerdings hat Ibrahimovic in 100-Millionen-Mann Romelu Lukaku prominente Konkurrenz auf der Mittelstürmerposition.