Wiener Donaukanal: Sprayer verewigt Fellaini

Das Bild von Maroune Fellaini, als er während des UEFA Supercups von einem Ball getroffen wurde, verbreitete sich auf den Social-Media-Plattformen wie ein Lauffeuer. Nun ist der Belgier auch in Wien verewigt - als Grafitti.

Der weltbekannte Sprayer Lushsux, der aktuell im Wiener Museums Quartier beim Artists in Residence Program weilt, postete auf Instagram sein Graffiti, das Fellaini mit dem Ball zeigt, der ihn kurz zuvor getroffen hatte.

"Ich liebe es, Memes und virale Bilder zu malen und diese zum Leben zu erwecken", sagte der Australier zu Sky. Bewundern kann man das Graffiti am Donaukanal, Höhe Schottenring. Übrigens: Wer das Original sehen will, sollte sich beeilen, denn bei 3.000 Kommentaren will er den Ball übermalen.

Schon unmittelbar nach dem Spiel Manchester United gegen Real Madrid twitterte Fellaini das Bild selbst und konnte darüber lachen. "Danke an alle, die mir das Foto gesendet haben", schrieb er dazu und fand seine Grimasse wohl selbst witzig.