Arnautovic: Was er mit West Ham vor hat

Er zog sich wie ein Kaugummi, seit der Vorwoche ist er fix: Der Transfer von Marko Arnautovic zu West Ham United. Die Hammers schnüren für den Österreicher ein 57-Millionen-Euro-Paket. Die Ablösesumme beträgt rund 28 Millionen Euro (Klubrekord).

Über fünf Jahre verdient Arnautovic zudem 29 Millionen Euro (Rekordverdiener in der Vereinsgeschichte). Damit ist "Arnie" aber nicht nur Rekord-Hammer, sondern auch der teuerste Österreicher aller Zeiten.

Ein Umstand, der Arnautovic durchaus Freude bereitet. "Es freut mich natürlich, dass ich den Rekord gebrochen habe, aber Zahlen oder hohe Transfersummen sagen nix aus. Ich weiß genau, dass ich es drauf hab, aber ich muss es auch auf dem Platz beweisen", sagt er in der Krone, wiegelt aber auch vorsichtig ab.

"Deshalb will ich Gas geben"

"West Ham hat sehr viel Geld für mich ausgegeben. Genau deshalb will ich Gas geben. Das Kapitel Rekord-Transfer ist jetzt abgeschlossen, und ich bin happy, dass ich Teil dieser Mannschaft bin", sagt der Edelzangler.

Transferrekorde: Die teuersten Österreicher aller Zeiten © getty 1/22 Der Transfer von Marko Arnautovic zu West Ham United ist in trockenen Tüchern. 28 Millionen Euro haben die Londoner für die Dienste des ÖFB-Stars hingeblättert und ihn damit zum teuersten Österreicher aller Zeiten. Der Überblick! © GEPA 2/22 Mario Haas (1999): Sturm Graz → Racing Straßburg (3,12 Millionen Euro) © GEPA 3/22 Florian Kainz (2016): Rapid Wien → Werder Bremen (3,5 Millionen Euro) © GEPA 4/22 Paul Scharner (2006): SK Brann → Wigan Athletic (3,67 Millionen Euro) © GEPA 5/22 Andreas Weimann (2015): Aston Villa → Derby County (3,8 Millionen Euro) © GEPA 6/22 Christian Fuchs (2011): Mainz 05 → Schalke 04 (3,8 Millionen Euro) © GEPA 7/22 Walter Schachner (1983): AC Cesena → Torino (3,85 Millionen Euro) © GEPA 8/22 Julian Baumgartlinger (2016): Mainz 05 → Bayer Leverkusen (4 Millionen Euro) © GEPA 9/22 Andreas Ivanschitz (2006): Rapid Wien → Red Bull Salzburg (4 Millionen Euro) © GEPA 10/22 Markus Suttner (2017): FC Ingolstadt → Brighton (4,5 Millionen Euro) © GEPA 11/22 Martin Stranzl (2006): VfB Stuttgart → Spartak Moskau (4,5 Millionen Euro) © GEPA 12/22 Alessandro Schöpf (2016): FC Nürnberg → Schalke 04 (5 Millionen Euro) © GEPA 13/22 Jimmy Hoffer (2009): Rapid Wien → SSC Neapel (5 Millionen Euro) © GEPA 14/22 Michael Gregoritsch (2017): Hamburger SV → FC Augsburg (5,5 Millionen Euro) © GEPA 15/22 Kevin Wimmer (2015): 1. FC Köln -> Tottenham Hotspur (6 Millionen Euro) © GEPA 16/22 Marko Arnautovic (2010): Twente Enschede → Werder Bremen (6,2 Millionen Euro) © GEPA 17/22 Konrad Laimer (2017): Red Bull Salzburg → RB Leipzig (7 Millionen Euro) © GEPA 18/22 Martin Hinteregger (2016): Red Bull Salzburg → FC Augsburg (7 Millionen Euro) © GEPA 19/22 Marc Janko (2010): Red Bull Salzburg → Twente Enschede (7 Millionen Euro) © GEPA 20/22 Aleksandar Dragovic (2013): FC Basel → Dynamo Kiew (9 Millionen Euro) © GEPA 21/22 Aleksandar Dragovic (2016): Dynamo Kiew → Bayer Leverkusen (18 Millionen Euro) © getty 22/22 Marko Arnautovic (2017): Stoke City → West Ham United (28 Millionen Euro)

Mit den Londonern sollen jetzt freilich Erfolge her. Da verweist Arnautovic sogar auf Leicester Ciy, die völlig überraschend 2016 die Premier League gewannen: "Wir haben viele überragende Spieler in unseren Reihen. In der Premier League kann man nie wissen, wie es läuft. Siehe Leicester mit dem Titelgewinn 2016. Das hat niemand erwartet. Ich erwarte das jetzt auch nicht von uns, aber ich werde mein Bestes geben. "