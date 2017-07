Nach Stoke-Abschied: Arnautovic-Bruder schießt zurück

2. Liga Fr 23:00 Die Highlights des Eröffnungsspiels First Division A Antwerpen -

Die emotionalen Aussagen von Stoke-City-Präsident Peter Coates über den Transfer von Marko Arnautovic zu West Ham United blieben nicht ohne Antwort.

"Wir haben seine Karriere gerettet. Das Trainerteam hat sehr hart daran gearbeitet, um ihn zu verbessern. Letztes Jahr haben wir sehr viel Geld in seinen neuen Vertrag investiert. Und seine erste Aktion im Sommer? Er will weg. Aber das Team ist wichtiger als eine Einzelperson", zeterte Coates bei Talksport.

Aussagen, die sich Markos Bruder Daniel, der als Berater agiert, nicht gefallen lässt. Auf die exakten Gründe, warum Marko Arnautovic Stoke den Rücken zukehrt, will er zwar nicht eingehen, legt aber trotzdem ziemlich los: "Mr. Coates sollte mal den Müll in den eigenen vier Wänden aufräumen, bevor er mit dem Finger auf andere zeigt. Ich bin dankbar, dass Stoke die Courage hatte, meinen Bruder zu verpflichten und ich will mich bei den Fans und Trainer Mark Hughes bedanken. Aber ich hätte mir von gewissen Leuten mehr Respekt erwartet", so Daniel Arnautovic.

"Stoke zeigt keine Ambitionen"

"Mein Bruder hat Stoke sein Herz gegeben. Als sein Berater habe ich angemerkt, dass dieses Transferfenster wichtig sei, um zu zeigen, in welche Richtung der Klub geht. Und für uns sah es ganz klar so aus, als würde der Klub keine Ambitionen zeigen, die Tabelle hinaufzuklettern. Sie scheinen glücklich damit zu sein, nicht aufzusteigen. Das sehe ich noch immer so", kritisiert Daniel den Ex-Klub seines Bruders.

"Jetzt hat Marko Stoke Rekordeinnahmen gebracht und ich bin froh, dass mein Bruder dem Verein viel Profit gebracht hat. Das ist unsere Art, dem Verein etwas zurückzuzahlen. Er hätte letzten Sommer viel billiger gehen können, aber er hat seinen Vertrag verlängert. Diesen Sommer war der Zeitpunkt für den Abschied bekommen. Stoke verpflichtete ihn für 2,5 Millionen. Jetzt haben sie zehn Mal so viel kassiert."