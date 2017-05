Kevin Wimmer vor Wechsel in die Türkei?

Montag, 29.05.2017

Wie die türkische Sportzeitung Fanatik berichtet, soll Galatasaray ein Auge auf Kevin Wimmer geworfen haben. Demnach sei Sportdirektor Cenk Ergün aktuell in England unterwegs und habe dabei zwei Spieler von Tottenham auf dem Zettel. Neben dem Österreicher soll auch Vincent Janssen ein Thema für die Türken sein.

Spurs-Coach Mauricio Pochettino plant dem Bericht zufolge, Wimmer in der kommenden Saison zu verleihen, um Spielpraxis sammeln zu können. Galatasaray schloss die Saison in der Süper Lig auf dem vierten Platz ab und wird 2017/18 in der Europa League spielen.

Der 24-jährige Wimmer kam in der letzten Spielzeit nur zu zehn Einsätzen, seit seinem Wechsel vom 1. FC Köln im Jahr 2015 absolvierte der Oberösterreicher 31 Spiele für Tottenham. Pochettino betonte immer wieder, dass er Wimmer halten möchte.

