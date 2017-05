FA testet Zeitstrafen ab kommender Saison

Freitag, 05.05.2017

Der erste Schritt in Richtung Regel-Reform? Die FA testet ab der kommenden Saison das Prinzip der Zeitstrafe in den unteren Ligen des englischen Fußballs. Was Rüpel-Kicker sonst nur aus der Hallensaison kennen, wird demnächst auf der Insel vermehrt zum Einsatz kommen: Strafbanken.

Zeitstrafen werden dann verhängt, wenn Spieler nach einer Gelben Karte auffällig reklamieren. Dann gibt's zehn Minuten Zwangspause. Es gebe bereits eine positive Resonanz und eine rege Teilnahme. Das System ist demnach keineswegs verpflichtend.

