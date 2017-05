ÖFB-Perle in die Premier League?

Samstag, 13.05.2017

Manche bezeichnen ihn schon jetzt als Marc Jankos designierten Nachfolger im Nationalteam. Arnel Jakupovic fühlt sich davon geehrt, sein Idol ist jedoch jemand anders. "Marc Janko ist ein super Stürmer, der einen unglaublichen Torriecher hat", sagt der 18-Jährige gegenüber SPOX. "Aber für mich wird an erster Stelle immer Zlatan Ibrahimovic stehen."

Dem ManUnited-Stürmer eifert Jakupovic am Platz nach. Wie Ibra gilt der ÖFB-Youngster als vielseitiger Stürmer, der sowohl in der Luft als auch am Boden seine Qualitäten mitbringt. Dazu verfügt der Wiener ganz seinem schwedischen Vorbild entsprechend über einen ausgezeichneten Torriecher. Für die ÖFB-U19 erzielte er in 16 Spielen 13 Treffer. Letzte Saison schnappte er sich als 17-Jähriger die Torjägerkrone der U23-Premier-League.

Newcastle will sechs Millionen Euro für Jakupovic ausgeben

Damals trug Jakupovic noch das Trikot des FC Middlesborough. In England. Genau da, wo er bald wieder hin zurückkehren könnte. Gut möglich, dass Jakupovic bald gegen Zlatan spielt. Denn nach seinem Profi-Debüt in der italienischen Serie A bei seinem nunmehrigen Klub FC Empoli, ranken sich Gerüchte um den Stürmer. EmpoliChannel.it berichtet vom Interesse von Premier-League-Aufsteiger Newcastle United. Die Magpies sollen stark an Jakupovic interessiert sein, es wird von einer Ablösesumme in der Höhe von sechs Millionen Euro berichtet.

Der Verein aus Newcastle-upon-Tyne ist ein Traditionsverein im englischen Fußball. Der St. James' Park fasst knapp 53.000 Zuseher, mit Rafael Benitez hätte Jakupovic einen Star-Trainer, der ihm den nächsten Schliff geben könnte. Jakupovic meinte bereits vor einigen Monaten gegenüber SPOX, er sei bereit für "den Profifußball." Jakupovic sieht Empoli als Sprungbrett zu einem größeren Klub: "Der Verein ist ein super Zwischenschritt für mich, um mich weiterentwickeln zu können." Newcastle wäre ein größerer Klub.

Steckbrief von Arnel Jakupovic