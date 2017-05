Manninger hängt die Handschuhe an den Nagel

Donnerstag, 25.05.2017

Mit Saisonende ist Schluss! Alexander Manninger wird seine lange Profi-Karriere im Sommer beenden. "Ich fing zu Weihnachten an mich zu fragen, wie es sein wird. Ich war also vorbereitet. Ich dachte mir: 'Ich will bei einem der besten Klubs der Welt aufhören.' Jetzt kann ich loslassen, aber es war eine gut durchdachte Entscheidung", so Manninger auf der Homepage des FC Liverpool.

"Als mich Jürgen Klopp anrief wusste ich, dass er nicht sagen wird,' Alex, ich brauche einen Tormann der spielen wird'. Er wollte einen Keeper, der den richtigen Weg vorzeigt, diszipliniert ist und mit Druck umzugehen weiß."

Erlebe die Premier League bei DAZN im LIVE-Stream. Hol dir deinen Gratismonat!

Manninger startete seine Laufbahn bei Casino Salzburg und kam über Vorwärts Steyr und dem GAK nach England zum FC Arsenal, mit dem er 1998 das Double gewann. Nach einer Leihe zur Fiorentina wechselte er 2002 zu Espanyol Barcelona, ehe seine Karriere in Italien Fortsetzung fand. Torino, Bologna, Siena, Udinese und Juventus waren seine Stationen im Süden. Nach knapp vier Jahren beim FC Augsburg wechselte er im Sommer 2016 nach Liverpool.

Alexander Manninger im Steckbrief