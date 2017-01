Wimmer gewinnt Österreicher-Duell gegen Prödl

Sonntag, 01.01.2017

Das Österreicher-Duell am Neujahrstag in der englischen Fußball-Premier-League ist klar an Kevin Wimmer gegangen. Der Oberösterreicher setzte sich mit Tottenham auswärts gegen Watford, den Klub von Sebastian Prödl, mit 4:1 durch. Beide ÖFB-Innenverteidiger waren über die komplette Distanz im Einsatz.

Bereits zur Halbzeit war das Spiel zugunsten der Lilywhites entschieden. Harry Kane per Doppelpack und Dele Alli kurz vor dem Pausenpfiff sorgten für klare Verhältnisse. Dabei durften sich die Gäste aber über die gütige Hilfe Watfords bedanken. Die Abwehr, beim 1:0 auch Torhüter Heurelho Gomes, war zu nahezu keinem Zeitpunkt auf der Höhe und ließ sich mit einfachsten Spielzügen übertölpeln. Zudem leisteten sich Sebastian Prödl und Co. haarsträubende Fehler, die eiskalt bestraft wurden.

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

In Durchgang zwei schlug Alli bereits nach 58 Sekunden erneut zu und machte den Deckel, wieder unter Mithilfe der Gastgeber, endgültig drauf. In der Folge drückten die Spurs weiter, ließen bei ihrer Chancenverwertung aber Gnade walten. In der Nachspielzeit kamen die Gastgeber nach einem Freistoß noch durch Younes Kaboul zum Ehrentreffer. Zum ersten Mal seit Oktober 1960 gelangen Tottenham zwei Spiele mit mindestens vier Toren in Folge.

Alle Ergebnisse und die Tabelle der Premier League