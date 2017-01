Aus England: Angebot für Burgstaller

Montag, 02.01.2017

Mit 14 Treffern führt Guido Burgstaller die Torschützenliste der 2. Bundesliga an. Das weckt Interesse bei anderen Klubs. Zuletzt machten Gerüchte über einen möglichen Wechsel zu Augsburg die Runde. Nun wird mit Huddersfield Town auch noch ein englischer Zweitligist mit dem Stürmer in Verbindung gebracht.

Wie HITC Sport berichtet, soll der Tabellenvierte der englischen Championship bereits ein Angebot für den Nürnberg-Stürmer abgegeben haben. Burgstaller selbst gab sich bezüglich der Transfergerüchte rund um seine Person zuletzt zurückhaltend und meinte: "Ich weiß von nichts. Am 3. Jänner bin ich wieder in Nürnberg zum Trainingsauftakt."

Macht Nürnberg Burgstaller noch zu Geld?

Sein Trainer Alois Schwartz hofft deshalb: "Er weiß, was er an uns hat. Vielleicht bleibt er noch ein bisschen bei uns." Im Sommer läuft der Vertrag des 27-Jährigen beim Club allerdings aus. Dann wäre er ablösefrei. Viele Experten spekulieren daher, dass sein Verein in der Winter-Transferperiode noch Geld mit dem Torjäger machen möchte.

Schon im Sommer wäre es fast zu einem Transfer nach Freiburg gekommen. Der Wechsel zum Bundesliga-Aufsteiger scheiterte schließlich aber an den Ablöseforderungen Nürnbergs.

Der Steckbrief von Guido Burgstaller