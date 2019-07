Medizin-Check bestanden: Marko Arnautovic vor China-Transfer

Der Wechsel von Marko Arnautovic nach China steht offenbar unmittelbar bevor. Der Angreifer von West Ham United soll bereits einen Medizin-Check bei Shanghai SIPG bestanden haben, der Weg für einen Transfer ist frei.

Dies berichtete Sky England am Samstagmorgen. Demnach soll der Premier-League-Klub ein Angebot über 25 Millionen Euro akzeptiert haben. Arnautovic dürfte seinen Kredit bei den Hammers in den vergangenen Tagen und Wochen verspielt haben - sowohl bei den Fans als auch bei den Verantwortlichen.

Ursprünglich hat der Stürmer in seinem Vertrag eine festgeschriebene Ausstiegsklausel in der Höhe von rund 50 Millionen Euro verankert. Doch kein Klub scheint bereit, diese Summe zu bezahlen. West Ham will Arnautovic aber unbedingt loswerden, weshalb sie offenbar bereit sind, Arnautovic auch für die Hälfte ziehen zu lassen.

Bei Shanghai SIPG würde Arnautovic unter anderem auf Ex-Chelsea-Spieler Oscar und Ex-Zenit-Spieler Hulk treffen. In welchen Gehaltssphären sich Marko Arnautovic in China befinden wird, ist bislang nicht durchgedrungen.

© getty

Marko Arnautovic: Leistungsdaten bei West Ham, Stoke City