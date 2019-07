Marko Arnautovic trifft im zweiten Ligaspiel für Shanghai SIPG

Marko Arnautovic hat auch in seinem zweiten Meisterschaftsspiel für Shanghai SIPG ein Tor erzielt. Der Stürmer traf am Samstag in der Chinese Super League (ausgewählte Spiele live auf DAZN) beim 1:1 auswärts gegen Wuhan Zall in der 23. Minute zum 1:1-Endstand.

Arnautovic stand erstmals in der Startelf und wurde in der Pause ausgetauscht. Shanghai liegt in der chinesischen Super League auf Rang zwei mit vier Punkten Rückstand auf Tabellenführer Guangzhou Evergrande.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Vereine von Marko Arnautovic: Die Stationen im Überblick

Für Marko Arnautovic ist sein neuer Klub Shanghai SIPG bereits seine sechste Station im Ausland. Neben seinem Heimatland Österreich ging der Nationalspieler bereits in vier verschiedenen Ländern auf Torejagd: Niederlande, Italien, Deutschland und England. Mit China folgt nun das Fünfte.