Herbert Prohaska kritisiert Marko Arnautovic für China-Transfer: „Zu früh“

Herbert Prohaska hat Marko Arnautovic für seinen bevorstehenden Transfer in die Chinese Super League kritisiert. Für den Jahrhundertfußballer kommt der Wechsel in den fernen Osten zu früh, zudem glaubt er nicht daran, dass der ÖFB-Nationalteamspieler sich in China wohlfühlen wird.

"Von einem Transfer nach China würde ich ihm zum jetzigen Zeitpunkt abraten. Der käme zu früh, er wäre mit 30 Jahren noch zu jung dafür, das würde vielleicht in zwei, drei Jahren im Finish seiner Karriere Sinn ergeben", schrieb Prohaska in seiner Kolumne in der Kronen Zeitung. Laut Prohaska könne Arnautovic nach dem zerrütteten Verhältnis mit den West-Ham-Fans und -Verantwortlichen ohne weiteres einen Verein in Europa finden.

"Der finanzielle Aspekt spricht natürlich für einen Wechsel", weiß auch Prohaska, der eine Gage von kolportierten 50 Millionen Euro für drei Jahre erwähnte. "Aber man sollte auch die Kehrseite der Medaille sehen. Die Distanz, die Zeitumstellung, die Sprache. Chinesisch wird er nicht lernen."

Und weiter: "Marko ist einer, der immer wieder gerne einen Schmäh anbringt, den wird er nicht vermitteln können, selbst wenn ihm die ganze Zeit ein Dolmetscher zur Verfügung steht." Zudem frage sich Prohaska, was Arnautovic machen würde, wenn er "nach einem Jahr draufkommt, dass er es im Fernen Osten nicht aushält".

© GEPA

Marko Arnautovic vor China-Transfer

Auch sportlich gesehen will Prohaska im Schritt nach China Nachteile entdeckt haben. ÖFB-Teamchef Franco Foda könne dem 30-Jährigen "höchstens ein- oder zweimal auf die Beine sehen".

Doch dann verwies Prohaska auf das Beispiel des mittlerweile zurückgetretenen Ex-ÖFB-Teamstürmers Marc Janko, der trotz seines Engagements im australischen Sydney zum Kern des Nationalteams zählte. "Und das ist noch weiter weg von Europa", weiß Prohaska.

Arnautovic soll am Samstag bereits einen Medizincheck bei Shanghai SIPG bestanden haben. Nach sechs Jahren in der englischen Premier League bei Stoke City und West Ham dürfte er für 25 Millionen Euro Ablöse nach Asien wechseln.

Marko Arnautovic: Leistungsdaten bei West Ham, Stoke City