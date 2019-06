SK Sturm Graz: Fabian Ehmann unterschreibt bei Aris Saloniki

Fabian Ehmann hat im Ausland einen neuen Verein gefunden. Der 20 Jahre alte Torhüter wechselt ablösefrei vom SK Sturm Graz zu Aris Saloniki nach Griechenland und unterschreibt dort einen Vertrag über zwei Jahre.

Ehmann wechselte im Alter von sieben Jahren in die Jugend von Sturm, wo er seine gesamte fußballerische Ausbildung verbrachte. Im vergangenen Jahr wurde er zum SV Kapfenberg verliehen und sammelte dort in 29 Pflichtspielen Einsatzzeit in der zweithöchsten Spielklasse. Zehn Mal hielt er seinen Kasten dabei sauber.

Ehmann absolvierte von der U17 bis zur U20-Nationalmannschaft insgesamt 21 Länderspiele.

Zur Vorstellung bei seinem neuen Arbeitgeber wurde er gleich fleißig mit Fan-Merchandise-Artikeln eingekleidet.