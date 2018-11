Doppelpack von Stefan Maierhofer: Torjäger knipst in der Schweiz erneut

Stefan Maierhofer ist in der 2. Schweizer Fußball-Liga weiter in Torlaune.

Der 36-jährige Niederösterreicher schoss den FC Aarau am Sonntag im Heimspiel gegen den FC Rapperswil-Jona mit einem Doppelpack (8., 15.) fast im Alleingang zum 3:0-Erfolg. Der Ex-ÖFB-Teamstürmer trug sich zum bereits vierten Mal in Folge in die Schützenliste ein und hält nun bei fünf Saisontoren.

Mit Maierhofer-Toren zum Erfolg

Maierhofer ist damit maßgeblich für den Aufschwung des Challenge-League-Klubs verantwortlich. Die jüngsten drei Partien konnten allesamt gewonnen werden.

Dank dem vierten Saisonsieg gelang endlich der Vorstoß auf den vorletzten Tabellenplatz, der Vorsprung auf das neue Schlusslicht Chiasso beträgt zwei Punkte.