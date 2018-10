AEK Athen - FC Bayern München heute im kostenlosen Livestream: Die Youth League live auf SPOX Österreich

PULS 4 und SPOX Österreich zeigen Dir die UEFA Youth League LIVE. Der FC Bayern München trifft am heutigen Dienstag, 23. Oktober, um 13.55 Uhr auswärts auf AEK Athen. Am Abend spielen die beiden Kampfmannschaften in der Champions League gegeneinander.

Hinweis: Falls das Video nicht korrekt dargestellt wird, schalte bitte den AdBlocker aus. Der Livestream kann aufgrund rechtlicher Restriktionen nur in Österreich gesehen werden.

In der UEFA Champions League treffen die A-Teams beider Klubs aufeinander. In Gruppe E spielen die Bayern gegen AEK um 18.55 Uhr (im Livestream auf DAZN und im LIVETICKER) aufeinander.

Bayern - AEK Athen: Wo kann ich das Spiel in Österreich sehen?

TV-Übertragung Übertragungs-Start Livestream Übertragungs-Start Sky Sport HD (Konferenz) 18.45 Uhr DAZN (Livestream) 18.45 Uhr

Champions League: FC Bayern gegen AEK Athen

Das Champions-League-Duell zwischen dem deutschen Meister und dem aktuellen Schlusslicht in Gruppe E steigt am Dienstag, 23.10.2018, um 18.55 Uhr im Olympiastadion von Athen. Parallel dazu spielt Benfica gegen Ajax.

© getty

Champions League, 3. Spieltag: Ajax führt in Gruppe E vor Bayern

Nach zwei Speiltagen grüßt Ajax Amsterdam von der Tabellenspitze der Gruppe E. Während der FC Bayern "nur" mit 2:0 bei Benfica gewann, zerlegte der niederländische Rekordmeister AEK Athen mit 3:0. Anschließend trennte man sich in der Allianz Arena unentschieden.