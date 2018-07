FC Basel: Ralph Hasenhüttl neben Marcel Koller Trainerkandidat

International Champions Cup Man United -

Real Madrid International Champions Cup Tottenham -

AC Mailand International Champions Cup FC Barcelona -

AS Rom CSL Shandong Luneng -

Shanghai Shenhua J1 League Cerezo Osaka -

Kobe Club Friendlies Empoli -

Eintracht Frankfurt UEFA Champions League Sturm Graz -

Ajax Club Friendlies Southampton -

Celta Vigo International Champions Cup Arsenal -

Chelsea International Champions Cup Benfica -

Lyon CSL Beijing Guoan -

Hebei CFFC UEFA Europa League Häcken -

RB Leipzig Copa Sudamericana Sao Paulo -

Colon Santa Fe 1. HNL Rijeka -

Zapresic Club Friendlies West Ham -

Angers Club Friendlies Brighton -

Nantes Championship Reading -

Derby County League One Sunderland -

Charlton Club Friendlies SPAL -

Eintracht Frankfurt Championship Ipswich -

Blackburn Club Friendlies Everton -

Valencia Club Friendlies Wolverhampton -

Villarreal Championship Sheffield Utd -

Swansea Club Friendlies Liverpool -

Neapel Club Friendlies Arsenal -

Lazio International Champions Cup Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Real Madrid -

Juventus International Champions Cup AC Mailand -

FC Barcelona J1 League FC Tokyo -

Kobe Allsvenskan Hammarby -

Trelleborg Community Shield Chelsea -

Man City Championship Leeds -

Stoke Superliga Bröndby -

Nordsjälland Super Cup Galatasaray -

Akhisarspor Championship Hull -

Aston Villa Club Friendlies Liverpool -

FC Turin Championship Nottingham -

West Bromwich International Champions Cup Chelsea -

Lyon Copa Sudamericana Penarol -

Paranaense International Champions Cup Real Madrid -

AS Rom Copa Libertadores Estudiantes -

Gremio Copa Libertadores Colo Colo -

Corinthians Premier League Man United -

Leicester J1 League Kobe -

Iwata Premier League Newcastle -

Tottenham Premier League Huddersfield -

Chelsea Championship QPR -

Sheffield Utd Premier League Wolverhampton -

Everton Championship Derby County -

Leeds Premier League Fulham -

Crystal Palace (DELAYED) Club Friendlies Bayer 04 Leverkusen -

Valencia Premier League Watford -

Brighton (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Cardiff (DELAYED) Premier League Liverpool -

West Ham Allsvenskan Östersunds FK -

Kalmar Premier League Arsenal -

Man City Superliga Randers -

Aarhus Premier League Southampton -

Burnley (DELAYED) Super Cup Eintracht Frankfurt -

FC Bayern München (Highlights)

Der FC Basel hat nach Marcel Koller einem Bericht zufolge einen Österreicher als Trainerkandidat ins Auge gefasst. Ralph Hasenhüttl soll nach seinem Abschied von RB Leipzig beim Schweizer Serienmeister hoch im Kurs stehen.

Wie der Schweizer Blick berichtet, steht Hasenhüttl auf der Shortlist des FCB. Doch da der Name des 50-Jährigen bereits bei Borussia Dortmund, Arsenal oder Bayern fiel, könnte Basel eine Nummer zu klein für seine Ansprüche sein.

Koller habe sich indessen bereits mit Sportchef Marco Streller getroffem, um seine Meinung über den aktuellen Kader kundzutun. Scheitern könnte es am Gehalt, denn Koller hat in der Endphase seines Engagements beim ÖFB rund zweieinhalb Millionen Euro jährlich kassiert.

In der Schweizer Super League müsste er sich auf ein niedrigeres Einkommen einstellen. Willi Ruttensteiner betonte zudem in seiner neuen Rolle als Sportdirektor beim israelischen Fußballverband zu versuchen, Koller in den Nahen Osten zu locken.

Marcel Koller vor Engagement beim FC Basel? Stationen als Cheftrainer