Ex-Austrianer Emir Dilaver wechselt zu Dinamo Zagreb

Emir Dilaver wechselt den Verein: Der 27-Jährige folgt seinem Trainer Nenad Bjelica von Lech Posen zum kroatischen Meister Dinamo Zagreb. Das vermeldete der Traditionsverein am Dienstag.

Dilaver wechselte im Sommer 2014 von der Wiener Austria zu Ferencváros nach Ungarn. Nach drei Jahren verließ er die Grün-Weißen und heuerte bei Lech Posen an, wo er unter Bjelica in der Innenverteidigung zum Stammspieler wurde. Nun zieht es Dilaver in die kroatische Hauptstadt.

"Ich bin sehr glücklich hier zu sein und stolz, das Dinamo-Trikot tragen zu dürfen. Ich danke der Vereinsführung für das Vertrauen", äußert sich Dilaver zum Transfer.