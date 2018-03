Jimmy Hoffer: Darum scheiterte seine Rückkehr zum SK Rapid Wien

Friendlies Fr 23.03. Argentina, England, Italia, Brasil: Die Tests vor der WM World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Friendlies Russland -

Brasilien Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts County League One Portsmouth -

Oxford Friendlies England -

Italien Friendlies Spanien -

Argentinien League One Blackburn -

Bradford J1 League Kashiwa -

Kobe CSL Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Championship Brentford -

Sheffield Utd Championship Middlesbrough -

Wolverhampton Championship Derby County -

Sunderland Serie A Bologna -

AS Rom Primera División Girona -

Levante Premier League Crystal Palace -

Liverpool Premiership Motherwell -

Rangers Serie A Lazio -

Benevento Serie A Florenz -

Crotone Serie A Inter Mailand -

Hellas Verona Serie A Sassuolo -

Neapel Serie A CFC Genua -

SPAL Serie A Cagliari -

FC Turin Serie A Atalanta -

Udinese Premier League Man United -

Swansea Primera División Blibao -

Celta Vigo Ligue 1 Dijon -

Marseille Serie A Chievo Verona -

Sampdoria Premier League Everton -

Man City Primera División Las Palmas -

Real Madrid Championship Hull -

Aston Villa Eredivisie PSV -

Breda Premier League Newcastle -

Huddersfield (DELAYED) Primera División Sevilla -

FC Barcelona Serie A Juventus -

AC Mailand Coupe de la Ligue PSG -

Monaco Premier League Brighton -

Leicester Premier League West Brom -

Burnley (DELAYED) Premier League West Ham -

Southampton (Delayed) Premier League Watford -

Bournemouth (DELAYED) A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Espanyol -

Alaves Premier League Arsenal -

Stoke Ligue 1 Guingamp -

Bordeaux Primera División Leganes -

Valencia Eredivisie Feyenoord -

Excelsior Ligue 1 Caen -

Montpellier Ligue 1 Lille -

Amiens Ligue 1 Nantes -

St. Etienne Ligue 1 Straßburg -

Metz Ligue 1 Troyes -

Nizza Premier League Chelsea -

Tottenham Primera División Eibar -

Real Sociedad Primera División Malaga -

Villarreal Primera División Atletico Madrid -

La Coruna Ligue 1 Lyon -

Toulouse

Auch wenn der Knoten der Rapid-Stürmer beim 5:1 gegen den WAC anscheinend geplatzt ist, hätten die Grün-Weißen einen Stürmer wie Erwin "Jimmy" Hoffer in dieser Saison wohl ganz gut gebrauchen können.

Der 30-jährige Ex-Rapidler, der im vergangenen Sommer nach acht Jahren im Ausland beinahe nach Hütteldorf zurückgekehrt wäre, erklärt nun, warum der Wechsel platzte.

"Ich habe mit Fredy Bickel gesprochen, das ist kein Geheimnis. Diese Gespräche waren auch sehr, sehr gut. Aber bei Rapid haben nicht alle an einem Strang gezogen. Einige wollten, die Höheren sind dem sehr positiv gegenüber gestanden. Ein paar andere eben nicht so", erklärt Hoffer, der mittlerweile beim belgischen Zweitligisten KFCO Beerschot unter Vertrag steht, bei laola1.

Goran Djurcin gegen Verpflichtung von Erwin Hoffer

Konkret habe sich Trainer Goran Djuricin gegen ihn ausgesprochen: "Wenn dich der Trainer nicht unbedingt haben will, wird es natürlich schwierig für den Spieler."

Der Angreifer stellt jedoch klar, dass für ihn in Österreich Rapid die erste Anlaufstelle ist: "Irgendwann einmal will ich nach Österreich zurück, das habe ich immer gesagt. Ich habe auch gesagt, dass ich zu Rapid will"

Sollte eine Rückkehr nach Hütteldorf aber nicht realisierbar sein, wäre Hoffer auch anderen Bundesligisten gegenüber nicht abgeneigt: "Wenn es nicht zustande kommt und ich ein Angebot eines anderen Vereins habe, muss ich es ja machen, bevor ich vereinslos bleibe."

Jimmy Hoffers Bundesliga-Statisitk