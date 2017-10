Statement-Sieg von Hütters Young Boys

Bundesliga So Jetzt Alle Highlights des Spieltags inkl. aller Sonntagsspiele Primera División Live Real Madrid -

Espanyol Serie A Live Atalanta -

Juventus Serie A Live Cruzeiro -

Corinthians Ligue 1 Live Nizza -

Marseille Primeira Liga Live Maritimo -

Benfica Superliga Boca Juniors -

Chacarita WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (vorletzter Spieltag) WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru A-League Melbourne City -

Brisbane WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (letzter Spieltag) WC Qualification South America Paraguay -

Venezuela WC Qualification South America Brasilien -

Chile WC Qualification South America Ecuador -

Argentinien WC Qualification South America Peru -

Kolumbien WC Qualification South America Uruguay -

Bolivien Serie A Flamengo -

Fluminense Ligue 1 Lyon -

Monaco Premiership St Johnstone -

Rangers Championship Birmingham -

Cardiff Primera División Espanyol -

Levante J1 League Urawa -

Kobe Primera División Bilbao -

Sevilla CSL Guangzhou Evergrande Taobao -

Yanbian Funde Premier League Crystal Palace -

Chelsea (DELAYED) Championship Leeds -

Reading Primera División Getafe -

Real Madrid Ligue 1 Dijon -

PSG Serie A Juventus -

Lazio Primera División Alaves -

Real Sociedad 1. HNL Dinamo Zagreb -

Osijek Ligue 1 Caen -

Angers Ligue 1 Guingamp -

Rennes Ligue 1 Lille -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Amiens Eredivisie Feyenoord -

PEC Zwolle Primera División Atletico Madrid -

Barcelona Serie A Roma -

Napoli Serie A Vasco da Gama -

Botafogo

Adi Hütters Erfolgslauf mit den Young Boys nimmt kein Ende. Im Spitzenspiel der Schweizer Super League gegen St. Gallen gelingt den Bernern mit 6:1 ein wahres Schützenfest.

Der Tabellenführer geht gegen die Gäste aus St. Gallen (4.) schon nach drei Minuten durch Assale in Front, begnügt sich danach allerdings lange Zeit mit diesem Ergebnis. Mbabus 2:0 in der 47. Minute tritt dann aber eine Torlawine los. Zwar gelingt Aleksic zunächst per Elfmeter der Anschlusstreffer, danach sorgen erneut Assale (55.), Nsame (61.), Nuhu (71.) und Fassnacht (76.) dafür, dass die Young Boys ihren überforderten Gegner mit einem halben Dutzend Tore aus dem Stade de Suisse schießen.

Thorsten Schick kommt bei den Hausherren erst in der Schlussphase zum Zug, St. Gallen-Keeper Dejan Sojanovic sieht das Debakel von der Bank aus.

Damit liegt Hütter mit seinem Team nach zehn gespielten Runden und 23 eingefahrenen Punkten weiter an der Spitze der Super League. Der FC Zürich bleibt dank eines 3:0 gegen Lugano erster Verfolger und hat sechs Punkte Rückstand.