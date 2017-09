Siege für Hütter und Lindner

Bundesliga So Jetzt Die Highlights vom Sonntag mit H96-FC First Division A Live Charleroi -

Trainer Adi Hütter hat mit den Young Boys Bern die Tabellenführung in der Schweizer Fußball-Meisterschaft ausgebaut. Die Berner feierten am Sonntag in einem über weite strecken schwachen Spiel einen 1:0-Auswärtssieg in Sion und liegen fünf Punkte vor dem neuen Tabellen-Zweiten St. Gallen. Thorsten Schick kam bei Bern ab der 84. Minute zum Einsatz.

Die Grasshoppers Zürich setzten mit ÖFB-Teamtorhüter Heinz Lindner ihren Aufwärtstrend fort. Das 3:0 gegen Lugano war bereits das fünfte Spiel ohne Niederlage, womit die Zürcher auf Rang fünf kletterten. Lindner war dabei ein sicherer Rückhalt, Lugano vergab ein halbes Dutzend Großchancen.