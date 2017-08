Transfer? Deutliche Antwort von Janko

WC Qualification Europe Ungarn -

Marc Janko äußert sich in der Kronen Zeitung erstmals zu Gerüchten über einen möglichen Abschied von Sparta Prag. Dabei wird der 34-jährige ÖFB-Nationalspieler recht deutlich.

"So etwas gehört ins Reich der Fantasie", sagt der ehemalige Basel- und Porto-Stürmer. "Ich muss schmunzeln, wenn wer glaubt, dass sich ein Klub lange um jemanden bemüht und ihn dann nach 50 Tagen wieder abgeben will."

Janko wechselte erst kurz vor der Saisonvorbereitung ablösefrei aus Basel zu dem tschechischen Spitzenklub, konnte dort bisher aber nicht überzeugen und stand bisher in keinem Ligaspiel in der Startelf. Von einem möglichen Leihgeschäft, das vom tschechischen Medium Sport ins Spiel gebracht wurde, will er aber nichts wissen.

Sparta-Manager heizte Gerüchte an

"Die Meldung hat mich auch überrascht. Das wurde von einer Tageszeitung in Tschechien lanciert, alle haben es übernommen. Aber den Klub oder mich hat keiner gefragt", so Janko. Tatsächlich heizte Sparta-Manager Adam Kotalik selbst die Gerüchte an.

Alarm! Kollers 11 Sorgenkinder vor dem Wales-Spiel © GEPA 1/12 Am 2. September wartet auf Österreichs Nationalteam das entscheidende WM-Qualifikationsspiel gegen Wales. Die Vorzeichen stehen schlecht. Etliche Spieler sind verletzt oder außer Form. Das sind Marcel Kollers elf Sorgenkinder. © GEPA 2/12 ALESKANDAR DRAGOVIC: Unter Neo-Coach Heiko Herrlich nur zweite Wahl, dazu wirkte er beim 45-Minuten-Einsatz gegen die Bayern verunsichert. Transfer-Gerüchte könnten ihn noch bis zum 31. August beschäftigen. © GEPA 3/12 KEVIN WIMMER: Versauert bei Tottenham schon seit Monaten auf der Bank, daher nominierte ihn Koller überraschend erst gar für den ÖFB-Kader. © GEPA 4/12 FLORIAN KLEIN: Nach einer Pause stand er zuletzt wieder im Kader, seit Saisonende befindet sich der Ex-Suttgarter nun aber auf Klubsuche. Statt ihm setzt Koller nun auf Kazan-Legionär Moritz Bauer. © GEPA 5/12 VALENTINO LAZARO: Für seinen neuen Klub konnte der Hertha-Profi aufgrund einer Sprunggelenksverletzung noch nicht eingesetzt werden. Auch für die kommenden Länderspiele wird er nicht fit, daher erhielt er keine Nominierung. © GEPA 6/12 JULIAN BAUMGARTLINGER: Der ÖFB-Kapitän hat bei Leverkusen momentan kein Leiberl. Neo-Coach Herrlich setzt auf andere Spieler im zentralen Mittelfeld. Auch beim Salzburger scheint ein Transfer noch möglich. © GEPA 7/12 FLORIAN GRILLITSCH: Brachte mit seinen Auftritten zuletzt immer Schwung ins eingerostete Spiel des ÖFB-Teams. Sein Start bei Hoffenheim ging nun aber wegen Verletzungsproblemen in die Hose, bisher fehlte er in jedem Pflichtspiel. © GEPA 8/12 ZLATKO JUNUZOVIC: Auch er schlägt sich mit einer hartnäckigen Verletzung herum.Die Achillessehnenprobleme führten nun sogar dazu, dass Koller ihn nicht nominierte. "Es bring nichts, ihn auf Zwang fitzuspritzen", so der Teamchef. © GEPA 9/12 ALESSANDRO SCHÖPF: Die Heilung seines Kreuzbandrisses verlief schneller als gedacht, er trainiert sogar schon wieder mit der Mannschaft. Trotzdem geht es sich nicht für die wichtigen WM-Qualifikationsspiele aus. © GEPA 10/12 LOUIS SCHAUB: Im Derby glänzte er zwar mit zwei Toren, wie alle Rapidler hat jedoch auch er derzeit mit seiner Form zu kämpfen. Vielleicht tut ihm die Länderspiel-Luft gut, in der aktuellen Liga-Verfassung ist er aber keine Verstärkung für Koller. © GEPA 11/12 MARC JANKO: Zuletzt saß er bei Sparta Prag nur auf der Bank und musste Ex-Austrianer David Lafata den Vortritt lassen, bei den Fans steht der 34-jährige Neuzugang schon in der Kritik. Nach vier Spielen noch immer ohne Tor. © GEPA 12/12 GUIDO BURGSTALLER: Im Abschlusstraining vor dem Bundesliga-Auftakt bekam er einen Schlag auf den Fuß, danach konnte er kaum auftreten. Schalke hofft auf eine rasche Genesung, sein Einsatz gegen Wales ist fraglich.

"Wir wollen so schnell wie möglich eine Entscheidung treffen. Es gibt ein paar Optionen, wir wollen ein paar Spieler ins Ausland verleihen", sagte Kotalik. Zu Janko meinte der Sparta-Funktionär: "Marc Janko ist sicherlich ein guter Stürmer, das hat er bei seinen bisherigen Stationen gezeigt. Aber wir erwarten mehr von ihm, als er bisher hier gezeigt hat."