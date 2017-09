"Marc Janko? Viel hat er nicht gezeigt"

WC Qualification Europe Kasachstan -

Montenegro WC Qualification Europe Dänemark -

Polen WC Qualification Europe Rumänien -

Armenien WC Qualification Europe Litauen -

Schottland WC Qualification Europe Malta -

England WC Qualification Europe Slowakei -

Slowenien WC Qualification Europe Tschechien -

Deutschland WC Qualification Europe Norwegen -

Aserbaidschan WC Qualification Europe San Marino -

Nordirland WC Qualification Europe Albanien -

Liechtenstein WC Qualification Europe Finnland -

Island WC Qualification Europe Georgien -

Irland WC Qualification Europe Serbien -

Moldawien WC Qualification Europe Israel -

Mazedonien WC Qualification Europe Spanien -

Italien WC Qualification Europe Ukraine -

Türkei WC Qualification Europe Kroatien -

Kosovo WC Qualification Europe Wales -

Österreich Serie A Gremio -

Recife Serie B Empoli -

Bari WC Qualification Europe Färöer Inseln -

Andorra WC Qualification Europe Weißrussland -

Schweden WC Qualification Europe Niederlande -

Bulgarien WC Qualification Europe Estland -

Zypern WC Qualification Europe Ungarn -

Portugal WC Qualification Europe Lettland -

Schweiz WC Qualification Europe Frankreich -

Luxemburg WC Qualification Europe Griechenland -

Belgien WC Qualification Europe Gibraltar -

Bosnien-Herzegowina WC Qualification Europe Armenien -

Dänemark WC Qualification Europe Aserbaidschan -

San Marino WC Qualification Europe Montenegro -

Rumänien WC Qualification Europe Polen -

Kasachstan WC Qualification Europe England -

Slowakei WC Qualification Europe Schottland -

Malta WC Qualification Europe Slowenien -

Litauen WC Qualification Europe Deutschland -

Norwegen WC Qualification Europe Nordirland -

Tschechien WC Qualification Europe Mazedonien -

Albanien WC Qualification Europe Italien -

Israel WC Qualification Europe Liechtenstein -

Spanien WC Qualification Europe Island -

Ukraine WC Qualification Europe Türkei -

Kroatien WC Qualification Europe Kosovo -

Finnland WC Qualification Europe Österreich -

Georgien WC Qualification Europe Moldawien -

Wales WC Qualification Europe Irland -

Serbien WC Qualification South America Bolivien -

Chile WC Qualification South America Kolumbien -

Brasilien WC Qualification South America Ecuador -

Peru WC Qualification South America Argentinien -

Venezuela WC Qualification South America Paraguay -

Uruguay Copa del Rey Zaragoza -

Granada Copa del Rey Rayo Vallecano -

Tenerife CSL Evergrande -

Changchun Ligue 1 Lille -

Bordeaux First Division A Anderlecht -

Lokeren Ligue 1 Metz -

PSG Premiership Hamilton -

Celtic Championship Derby -

Hull Primera División Leganes -

Getafe J1 League Kofu -

Shimizu J1 League Kashima -

Omiya J1 League Urawa -

Kashiwa J1 League Kawasaki -

Yokohama FM J1 League Gosaka -

Kobe Primera División Real Madrid -

Levante Premier League Man City -

Liverpool CSL Shandong -

Jiangsu Premier League Leicester -

Chelsea Championship Bolton -

Middlesborough Primera División Valencia -

Atletico Madrid Ligue 1 Nizza -

Monaco Serie A Juventus -

Chievo Premier League Stoke -

Man United Primera División Sevilla -

Eibar Championship Sheffield Wednesday -

Nott'm Forest Ligue 1 Caen -

Dijon Ligue 1 Montpellier -

Nantes Ligue 1 Strasbourg -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Toulouse Premier League Everton -

Tottenham (DELAYED) Eredivisie Ajax -

Zwolle Primera División Barcelona -

Espanyol Serie A Sampdoria -

Roma Premier League Brighton -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Arsenal -

Bournemouth (DELAYED) Eredivisie Heerenveen -

Eindhoven Serie A Inter Mailand -

SPAL Ligue 1 Saint-Étienne -

Angers Serie A Atalanta -

Sassuolo Serie A Cagliari -Crotone Serie A Hellas Verona -

Florenz Serie A Udinese -

Genua Ligue 1 Lyon -

Guingamp Serie A Benevento -

FC Turin Primera División Villarreal -

Real Betis Serie A Bologna -

Neapel Serie A Santos -

Corinthians Ligue 1 Marseille -

Rennes Ligue 2 Reims -

Brest Primera División Málaga -

Las Palmas

Im Sommer wechselte ÖFB-Stürmer Marc Janko zum tschechischen Traditionsklub Sparta Prag. Große Spuren konnte der Österreicher bisher nicht hinterlassen. Im Gegenteil: Der Klub zeigte sich von Janko nicht überbordend begeistert. Sogar ein möglicher Abgang soll im Raum gestanden sein.

"Wir wollen so schnell wie möglich eine Entscheidung treffen. Es gibt ein paar Optionen, wir wollen ein paar Spieler ins Ausland verleihen", meinte Spartas Manager Adam Kotalik gegenüber der tschechischen Zeitung Sport. "Marc Janko ist sicherlich ein guter Stürmer, das hat er bei seinen bisherigen Stationen gezeigt. Aber wir erwarten mehr von ihm, als er bisher hier gezeigt hat."

Für den 34-Jährigen war ein vorzeitiger Wechsel aber kein Thema. Obwohl er in den ersten drei Ligaspielen nur 36 Minuten zum Einsatz kam. "So etwas gehört ins Reich der Fantasie", so der ehemalige Basel- und Porto-Stürmer. "Die Meldung hat mich auch überrascht. Das wurde von einer Tageszeitung in Tschechien lanciert, alle haben es übernommen. Aber den Klub oder mich hat keiner gefragt."

"Janko? Wenig am Spielgeschehen beteiligt"

Ganz ausgestanden ist für Janko der mediale Druck aber noch nicht. Denn im tschechischen Medium isport meldete sich nun die Stürmer-Legende Jan Koller zu Wort und ließ dabei kein gutes Haar an Janko. "Sparta hat es bisher nicht geschafft, Janko im Angriffsdrittel in Szene zu setzen. Er war beinahe unsichtbar. Für meinen Geschmack hat er sich auch selbst zu wenig aktiv am Spielgeschehen beteiligt. Bisher sehe ich seine Zeit bei Sparta nicht positiv", so Koller, der in 91 Länderspielen für Tschechien 55 Tore erzielte.

"Viel hat er nicht gezeigt. Er ist im Strafraum sicherlich gut, aber Sparta schafft es nicht seine Stärken auszuspielen. So wird er David Lafata nicht aus der Mannschaft spielen können", sieht Koller den 35-jährigen Ex-Austrianer im Vorteil. Lafata hält nach fünf Ligaspielen bei drei Toren. "Lafata ist zwar kleiner, arbeitet aber mehr für die Mannschaft, lässt sich fallen und kommt zu Torchancen. Für mich ist er die klare Nummer eins. Ich würde gerne einen jungen Stürmer sehen, der neben Lafata herangeführt wird."