Dienstag, 13.06.2017

Peter Pacult hat einen neuen Trainerjob gefunden. Der Wiener, der zuvor schon unter anderem für Rapid Wien und RB Leipzig tätig war, heuerte in Serbien an. Beim serbischen Erstligisten Radnicki Nis unterzeichnete Pacult einen Vertrag für ein Jahr.

"Wir wollen eine Rolle in der Superleague spielen. Als ich noch selbst Spieler war, war Radnicki Nis ein berühmter Klub in Europa. Ein Klub mit großer Tradition. Die Frage ist, wie schnell die Mannschaft meine Ideen umsetzen kann. Durch meine Erfahrung kann ich mich in vielen Dingen einbringen", erklärte der 57-Jährige bei seiner Antritts-Pressekonferenz.

Zuletzt arbeite Pacult beim kroatischen Erstligisten Cibalia Vinkovci, wurde dort allerdings im März nach nur drei Monaten wieder entlassen.

