Janko trifft für Basel

Donnerstag, 18.05.2017

Marc Janko hat am Donnerstag sein zwölftes Saisontor für den FC Basel in der Schweizer Fußball-League erzielt. Der ÖFB-Teamstürmer, der den Meister im Sommer verlässt, traf beim Heim-2:2 gegen Sion in der 33. Minute zum zwischenzeitlichen 1:0 und wurde in der 57. Minute ausgetauscht. Die "Strafraumkobra" schraubte damit sein Torkonto in seiner gesamten Zeit beim FC Basel auf 33 Tore hoch.

Unterdessen fixierte der Traditionsclub FC Zürich schon drei Runden vor Schluss der zweithöchsten Liga die Rückkehr ins Oberhaus, weil Neuchatel Xamax gegen Schaffhausen 1:2 verlor.

