Trainer-Entscheidung bei Basel gefallen

Freitag, 21.04.2017

Das ging jetzt doch überraschend schnell. Der FC Basel hat den Nachfolger für Urs Fischer gefunden. Und es ist nicht Thorsten Fink, der in seine Fußstapfen tritt, sondern Raphael Wicky.

Der 39-Jährige, der bisher im Nachwuchs der Schweizer als Trainer tätig war, wird im Sommer den Cheftrainer-Posten beim Meister antreten.

Damit bleibt der Austria ihr Trainer erhalten. Fink galt lange Zeit als Topfavorit auf den Posten in Basel, hat in seinem FAK-Vertrag eine Ausstiegsklausel und war sogar schon zu Gesprächen in der Schweiz. Zuletzt hieß es aber, dass Basel die Ausstiegsklausel von Fink zu hoch sei.

