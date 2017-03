Janko erzielt bei Basels Cup-Sieg elftes Saisontor

Donnerstag, 02.03.2017

Marc Janko hat am Donnerstag sein elftes Saisontor für den FC Basel erzielt. Der ÖFB-Teamstürmer traf beim 3:1-Heimsieg des Schweizer Fußball-Meisters im Cup-Viertelfinale gegen den Zweitligisten FC Zürich in der 20. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1 und wurde in der 80. Minute ausgetauscht.

Die 33-jährige "Strafraumkobra" fühlt sich in der Schweiz sichtlich wohl, erzielte saisonübergreifend für den Serienmeister FC Basel damit schon 31 Tore in 56 Spielen, eine herausragende Quote.

Alle Daten zu Marc Janko