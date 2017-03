Royer führt NY Bulls auf Siegerstraße

Montag, 06.03.2017

Daniel Royer hat Red Bull New York zu einem erfolgreichen Saisonstart in der nordamerikanischen Major League Soccer verholfen. Der 26-Jährige verwertete am Samstag beim 2:1-Sieg bei Atlanta United vor über 55.000 Zuschauern einen Eckball per Kopf zum 1:1 (76.).

Für Österreichs Ex-Teamspieler, der im August aus Dänemark nach New York gewechselt ist, war es der zweite Treffer in der MLS. Atlantas Anton Walkes erzielte beim Liga-Debüt seines Clubs eine Minute nach seiner Einwechslung per Eigentor den Siegestreffer für New York.

