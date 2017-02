Schick bleibt bis 2018 in Bern

Montag, 06.02.2017

Der Schweizer Fußball-Super-League-Club Young Boys Bern kann auch in der kommenden Saison auf Thorsten Schick zählen. Der Vertrag des Österreichers hat sich am Sonntag mit dem Einsatz beim 3:1-Sieg gegen Sion automatisch verlängert. Schick absolvierte seinen 25. Einsatz in einem Wettbewerbsspiel der laufenden Saison, womit die Klausel für eine Vertragsverlängerung griff.

Erlebe die internationalen Top-Ligen bei DAZN im LIVE-Stream. Hol dir deinen Gratismonat!

Der 26-Jährige, der im vergangenen Sommer von Sturm Graz zu den Bernern wechselte, bestritt für den Verein von Trainer Adi Hütter in dieser Saison 15 Meisterschaftsspiele (3 Tore, 5 Assists), 8 Europacupspiele (1/2) und 2 Cupspiele (0/6).

Der Steckbrief von Thorsten Schick