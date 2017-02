Janko avanciert für Basel zum Matchwinner

Sonntag, 19.02.2017

Marc Janko hat am Sonntag in der Schweizer Fußball-Super-League sein neuntes Saisontor erzielt. Der österreichische Fußball-Teamstürmer wurde beim FC Basel im Heimspiel gegen Lausanne in der 70. Minute eingewechselt und traf 14 Minuten später zum 4:3-Endstand. Der Titelverteidiger war bereits 1:3 zurückgelegen.

Basel führt die Tabelle nach 21 Runden mit 17 Punkten Vorsprung auf Young Boys Bern (Trainer Adi Hütter, Thorsten Schick) an.

