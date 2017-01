Stefan Savic heuert bei Roda Kerkrade an

Samstag, 28.01.2017

Österreich hat einen weiteren Legionär in der niederländischen Eredivisie. Stefan Savic heuerte Roda Kerkrade an, wo er einen Vertrag bis 2019 unterzeichnete. In den Niederlanden spielt der offensive Mittelfeld-Akteur gegen den Abstieg. Nach 19 Spieltagen liegt das Team auf dem letzten Tabellenplatz, der Rückstand auf einen Nichtabstiegsrang beträgt allerdings nur vier Punkte.

Der 23-Jährige kommt aus dem Nachwuchs von Red Bull Salzburg und wechselte im Sommer 2015 nach Stationen in Liefering und beim LASK zum kroatischen Klub Slaven Belupo.

Der Steckbrief von Stefan Savic