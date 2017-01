Bristol City gibt Goalie-Youngster Lucic ab

Montag, 30.01.2017

Vergangenen Sommer wechselte Ivan Lucic von Bayern München zu Bristol City, um in der zweiten englischen Liga Spielpraxis zu sammeln. Knapp ein halbes Jahr und nur drei Einsätze später ist das Insel-Abenteuer für den 21-jährige Österreicher aber wieder vorbei - zumindest vorerst.

Die Engländer haben den Goalie, der im Frühjahr 2016 sein Debüt im U21-Team Österreichs feierte, bis zum Saisonende an den dänischen Erstligisten Aalborg BK verliehen. "Ivan ist ein junger und sehr talentierter Tormann. Es wird interessant sein, seine Entwicklung bei uns in den nächsten Monaten zu beobachten", so Sportdirektor Allan Gaarde.

Der Steckbrief von Ivan Lucic