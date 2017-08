Österreich scheidet im Elfern aus

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! UEFA Europa League Live Fenerbahce -

Sturm Graz Serie A Sao Paulo -

Curitiba Copa Sudamericana Junior -

Deportivo Cali First Division A Lüttich -

Genk Ligue 1 Monaco -

Toulouse Championship Sunderland -

Derby J1 League Kashiwa -

Kobe Premiership Celtic -

Hearts Club Friendlies Crystal Palace -

FC Schalke 04 Championship Fulham -

Norwich Club Friendlies RB Leipzig -

Stoke Ligue 1 PSG -

Amiens Club Friendlies Liverpool -

Bilbao Club Friendlies Tottenham -

Juventus Premier League Schachtjor Donezk -

Mariupol Championship Aston Villa -

Hull Ligue 1 Lyon -

Straßburg Ligue 1 Metz -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Caen Ligue 1 St. Etienne -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Rennes CSL Shanghai SIPG -

Tianjin Quanjian First Division A Gent -

Antwerpen Ligue 1 Lille -

Nantes Allsvenskan Sundsvall -

Östersunds Club Friendlies SC Freiburg -

FC Turin Ligue 1 Angers -

Bordeaux Club Friendlies Brighton -

Atletico Madrid Championship Bolton -

Leeds First Division A Anderlecht -

Oostende 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Premier League Zenit -

Spartak Moskau Club Friendlies Inter Mailand -

Villarreal Ligue 1 Marseille -

Dijon Serie A Ponte Preta -

Vasco Copa Libertadores River Plate -

Guarani J1 League Shimizu -

Osaka J1 League Kobe -

Kashima Premier League Ural Yekaterinburg -

Zenit League Cup Colchester -

Aston Villa League Cup Leeds -

Port Vale Copa Libertadores Gremio -

Godoy Cruz CSL Hebei CFFC -

Shanghai SIPG League Cup Bury -

Sunderland Club Friendlies Sevilla -

AS Rom Copa Libertadores Botafogo -

Nacional Ligue 1 Nizza -

Troyes First Division A Zulte Waregem -

Club Brügge Premiership Partick Thistle -

Celtic CSL Shandong -

Shanghai Shenhua Championship Brentford -

Notthingham Premier League ZSKA Moskau -

Spartak Moskau Ligue 1 Nantes -

Marseille Championship Middlesbrough -

Sheffield Utd Ligue 1 Amiens -

Angers Ligue 1 Bordeaux -

Metz Ligue 1 Caen -

Saint-Etienne Premier League Chelsea -

Burnley (Delayed) Eredivisie Heracles -

Ajax J1 League Tokyo -

Kobe J1 League Kawasaki -

Kashima CSL Jiangsu -

Tianjin Eredivisie Feyenoord -

Twente Premier League Newcastle -

Tottenham Club Friendlies Zwickau -

Dortmund Ligue 1 Dijon -

Monaco Premier League Man United -

West Ham Allsvenskan Norrköping -

Djurgården First Division A Charleroi -

Anderlecht Superliga AGF -

Odense Super Cup Juventus -

Lazio Ligue 1 Guingamp -

PSG Super Cup Barcelona -

Real Madrid Super Cup Real Madrid -

Barcelona

Der Traum von Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam vom EM-Titel bei der Premierenteilnahme ist am Donnerstag geplatzt. Die ÖFB-Auswahl unterlag Dänemark in Breda im Halbfinale nach torlosen 120 Minuten im Elfmeterschießen mit 0:3.

Die Nerven machten Laura Feiersinger und Co. im Gegensatz zum Sieg im Elferschießen gegen Spanien im Viertelfinale einen Strich durch die Rechnung.

Feiersinger schoss drüber, Viktoria Pinther und Verena Aschauer scheiterten an der dänischen Torfrau Stina Lykke Petersen, die zur Heldin wurde. Der Weltranglisten-15. beendete damit das eigene EM-Halbfinaltrauma, zog im sechsten Anlauf erstmals ins Endspiel ein.

Die Däninnen sind erst das sechste Team, das in der Geschichte den Einzug ins Finale geschafft hat, sind nun in einem illustren Kreis mit dem entthronten Titelverteidiger Deutschland, Schweden, England, Italien und Norwegen. Im Endspiel wartet am Sonntag (17.00 Uhr) in Enschede Gastgeber Niederlande oder England. Die beiden Teams trafen noch am Donnerstagabend aufeinander.

Nerven machten ÖFB-Ladies Strich durch die Rechnung

Die ÖFB-Elf hätte zwar bei einem verschossenen Elfmeter von Sarah Puntigam (13.) in Führung gehen müssen, hatte in der Folge aber weniger vom Spiel und musste aufgrund des immer größer werdenden dänischen Drucks sich erst einmal ins Elfmeterschießen zittern. Dass es dazu kam, war nicht unbedingt überraschend: Österreich hatte im Turnierverlauf einen Gegentreffer, Dänemark auch nur zwei erhalten.

Neben dem Out gab es für Österreich weitere schlechte Nachrichten. Nach Lisa Makas (Kreuzbandriss) hatte die ÖFB-Auswahl den nächsten Ausfall zu beklagen. Stürmerin Nicole Billa schied nach einem Zweikampf mit Verdacht auf Mittelfußknochenbruch aus, wurde noch vor Ende der ersten Hälfte zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Nadine Prohaska kam für sie in der 39. Minute in die Partie. Die Mittelfeldspielerin war als Ersatz für Makas eigentlich von Beginn an erwartet worden. Thalhammer entschied sich aber für eine etwas defensivere Variante, gab Virginia Kirchberger den Vorzug und setzte somit in der Defensive auf eine Fünferkette. Damit standen nur Spielerinnen aus der deutschen Bundesliga im Turnier in der ÖFB-Anfangsformation.

Im Duell zweier Defensiv-Bollwerke versuchten beide Teams Akzente zu setzen. Maja Kildemoes fand schon nach drei Minuten Dänemarks erste Chance vor, schoss daneben. Die Däninnen waren es auch, die in der Folge bis zur Pause mit fast 60 Prozent mehr Ballbesitz hatten, ein Chancenübergewicht hatte aber die ÖFB-Auswahl. Ein Burger-Schuss wurde gerade noch geblockt (7.).

Sechs Minuten später verhinderte Puntigams schlechtes Nervenkostüm die Führung. Nach einem Kildermoes-Handspiel nach einem Aschauer-Abschluss im Strafraum gab es Elfmeter, den die Defensivspielerin deutlich über das Tor setzte (13.). Mit dem Finale vor Augen war die nötige Coolness wie weggeblasen.

Die Däninnen deuteten vor allem ihre Stärke im Umschaltspiel an, einem Torerfolg kamen sie aber nur einmal ganz nahe. Dank ÖFB-Mithilfe. Puntigam bediente unabsichtlich Sanne Troelsgaard, bei deren Schuss die Latte rettete (21.). Die ÖFB-Auswahl ließ sich davon aber nicht verunsichern, Burger nahm sich ein Herz, verfehlte allerdings das Tor (25.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte ging noch ein Kirchberger-Kopfball daneben.

Däninnen gaben Ton an

Nach dem Seitenwechsel gaben die Däninnen vermehrt den Ton an, bei einem von Simone Boye Sörensen per Kopf verlängerten Nadim-Kopfball zeichnete sich Zinsberger aus (54.). In der 61. Minute konnte sich die sonst sehr gut markierte Pernille Harder erstmals in Szene setzen, Österreichs Torfrau hatte aber etwas gegen einen Gegentreffer einzuwenden (61.). Nach dem anschließenden Corner hätte Burger den Ball beinahe ins eigene Tor gelenkt (62.).

Auf der anderen Seite fand die ÖFB-Rekordtorschützin bei einem Kopfball übers Tor (67.) Österreichs einzig größere Chance vor. Dänemark war der Entscheidung deutlich näher, Viktoria Schnaderbeck konnte einen Nadim-Abschluss blocken (89.). Die Verlängerung erwies sich als reine ÖFB-Zitterpartie. Zinsberger hielt einen Veje-Volley (92.). Nadim (103.) und Troelsgaard (107.) schossen genauso wie Veje (114.) drüber, ein Harder-Kopfball (120.) ging daneben.

Dänemark gelang trotzdem die Revanche für die 2:4-Testniederlage am 6. Juli in Wiener Neustadt. Die ÖFB-Auswahl tritt nun am Freitag zu Mittag von Rotterdam die Heimreise an, am Abend (19.00 Uhr) gibt es einen Empfang am Rathausplatz in Wien. Das Turnier ist ja trotz der Niederlage für Österreich sensationell verlaufen.