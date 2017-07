Frauen-EM: Österreichs Viertelfinal-Gegner steht fest

Copa Sudamericana Live Arsenal -

Recife Copa do Brasil Paranaense -

Gremio Bundesliga Bundesliga Test 1 First Division A Antwerpen -

Anderlecht J1 League Gamba Osaka -

Cerezo Osaka J1 League Kobe -

Omiya International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand Emirates Cup RB Leipzig -

Sevilla Club Friendlies SV Werder Bremen -

West Ham Premier League Kamjanske -

Schachtjor Donezk Emirates Cup Arsenal -

Benfica Bundesliga Bundesliga Test 2 Bundesliga Bundesliga Test 3 Bundesliga Bundesliga Test 6 Bundesliga Bundesliga Test 4 Bundesliga Bundesliga Test 5 Bundesliga Bundesliga Standout Test 7 First Division A Lokeren -

Brügge Super Liga Partizan -

Javor 1. HNL Rijeka -

Istra Super Cup Monaco -

PSG Serie A Palmeiras -

Avai International Champions Cup Man City -

Tottenham International Champions Cup Real Madrid -

Barcelona CSL Shandong Luneng -

Shanghai SIPG Emirates Cup RB Leipzig -

Benfica Emirates Cup Arsenal -

Sevilla Bundesliga Bundesliga Test 9 First Division A St. Truiden -

Gent Superliga Brondby -

Lyngby Bundesliga Bundesliga Test 8 Bundesliga Bundesliga Test 10 Super Liga Rad -

Roter Stern Serie A Corinthians -

Flamengo International Champions Cup AS Rom -

Juventus Club Friendlies Bayer 04 Leverkusen -

Lazio Rom Serie A Gremio -

Santos Premier League Spartak Moskau -

Krasnodar Ligue 2 Auxerre -

Lens Club Friendlies St. Pauli -

Stoke Copa Sudamericana Libertad -

Huracan Club Friendlies Villarreal -

Real Saragossa UEFA Champions League Basaksehir -

Brügge Copa Sudamericana LDU Quito -

Club Bolívar Serie A Santos -

Flamengo Copa Sudamericana Olimpia -

Nacional Copa Sudamericana Atletico Junior -

Deportivo Cali Ligue 2 Lens -

Nimes First Division A Lüttich -

Genk Ligue 1 Monaco -

Toulouse Championship Sunderland -

Derby J1 League Kashiwa -

Kobe Premiership Celtic -

Hearts Club Friendlies Crystal Palace -

FC Schalke 04 Championship Fulham -

Norwich Club Friendlies RB Leipzig -

Stoke Ligue 1 PSG -

Amiens Club Friendlies Liverpool -

Bilbao Club Friendlies Tottenham -

Juventus Championship Aston Villa -

Hull Ligue 1 Lyon -

Straßburg Ligue 1 Metz -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Caen Ligue 1 St. Etienne -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Rennes CSL Shanghai SIPG -

Tianjin Quanjian First Division A Gent -

Antwerpen Ligue 1 Lille -

Nantes Allsvenskan Sundsvall -

Östersunds Club Friendlies SC Freiburg -

Turin Ligue 1 Angers -

Bordeaux Club Friendlies Brighton -

Atletico Madrid Championship Bolton -

Leeds First Division A Anderlecht -

Oostende 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Club Friendlies Inter Mailand -

Villarreal Copa Libertadores River Plate -

Guarani J1 League Shimizu -

Osaka J1 League Kobe -

Kashima League Cup Colchester -

Aston Villa Copa Libertadores Gremio -

Godoy Cruz Club Friendlies Sevilla -

AS Rom Copa Libertadores Botafogo -

Nacional

Österreich trifft am Sonntagabend (voraussichtlich 18.00 Uhr) im Viertelfinale der Fußball-Frauen-EM in Tilburg auf Spanien. Die Spanierinnen kamen trotz einer 0:1-Niederlage gegen Schottland in die Runde der letzten acht.

Das hatten sie der Schützenhilfe von England zu verdanken. Der Titelanwärter gewann auch sein letztes Match in der Gruppe D mit 2:1 gegen Portugal und trifft nun auf Frankreich.

Schottlands Liverpool-Legionärin Caroline Weir sorgte in Deventer mit ihrem Tor in der 42. Minute für eine extreme Zitterpartie der Spanierinnen, die zuvor 2:0 gegen Portugal gewonnen und 0:2 gegen England verloren hatten.

Spanien gegen Österreich leichter Favorit

Da Portugal in der Parallelpartie in Tilburg durch Carolina Mendes (17.) den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte, stand Spanien vor dem vorzeitigen Aus. Doch Nikita Parris (48.) sorgte kurz nach der Pause für die neuerliche Führung und den Sieg Englands, das durch Toni Duggan (7.) früh in Führung gegangen war.

In den letzten Jahren hat sich Spanien im Frauen-Fußball ständig verbessert und stieg zu den erweiterten Top-Nationen in Europa auf. Die Weltrangliste führt die Frauen von der iberischen Halbinsel auf Platz 13. Österreich liegt momentan noch auf Rang 24, wird nach der sensationellen EM-Endrunde aber einen Sprung nach vorne machen.

Gruppe C

# Team Sp S U N T G Diff P letzte 5 Matches 1 Austria 3 2 1 0 5 1 +4 7 WDW 2 France 3 1 2 0 3 2 +1 5 DDW 3 Schweiz 3 1 1 1 3 3 +0 4 DWL 4 Island 3 0 0 3 1 6 -5 0 LLL

Gruppe D