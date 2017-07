Diese Mama will mit Österreich ins EM-Halbfinale

2. Liga Sa Jetzt Alle Highlights mit Ingolstadt-Union & Darmstadt CSL Shandong Luneng -

Shanghai SIPG Emirates Cup RB Leipzig -

Benfica Club Friendlies Bayer 04 Leverkusen -

Lazio Rom Emirates Cup Arsenal -

Sevilla First Division A St. Truiden -

Gent Superliga Bröndby -

Lyngby Super Liga Rad -

Roter Stern Serie A Corinthians -

Flamengo International Champions Cup AS Rom -

Juventus Serie A Gremio -

Santos Premier League Spartak Moskau -

Krasnodar Ligue 2 Auxerre -

Lens Club Friendlies St. Pauli -

Stoke Copa Sudamericana Libertad -

Huracan Club Friendlies Villarreal -

Real Saragossa UEFA Champions League Basaksehir -

Brügge Copa Sudamericana LDU Quito -

Club Bolívar Serie A Santos -

Flamengo Copa Sudamericana Olimpia -

Nacional Copa Sudamericana Atletico Junior -

Deportivo Cali Ligue 2 Lens -

Nimes First Division A Lüttich -

Genk Ligue 1 Monaco -

Toulouse Championship Sunderland -

Derby J1 League Kashiwa -

Kobe Premiership Celtic -

Hearts Club Friendlies Crystal Palace -

FC Schalke 04 Championship Fulham -

Norwich Club Friendlies RB Leipzig -

Stoke Ligue 1 PSG -

Amiens Club Friendlies Liverpool -

Bilbao Club Friendlies Tottenham -

Juventus Championship Aston Villa -

Hull Ligue 1 Lyon -

Straßburg Ligue 1 Metz -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Caen Ligue 1 St. Etienne -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Rennes CSL Shanghai SIPG -

Tianjin Quanjian First Division A Gent -

Antwerpen Ligue 1 Lille -

Nantes Allsvenskan Sundsvall -

Östersunds Club Friendlies SC Freiburg -

Turin Ligue 1 Angers -

Bordeaux Club Friendlies Brighton -

Atletico Madrid Championship Bolton -

Leeds First Division A Anderlecht -

Oostende 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Club Friendlies Inter Mailand -

Villarreal Copa Libertadores River Plate -

Guarani J1 League Shimizu -

Osaka J1 League Kobe -

Kashima League Cup Colchester -

Aston Villa Copa Libertadores Gremio -

Godoy Cruz Club Friendlies Sevilla -

AS Rom CSL Hebei CFFC -

Shanghai SIPG Copa Libertadores Botafogo -

Nacional Ligue 1 Nizza -

Troyes First Division A Zulte Waregem -

Club Brügge Premiership Patrick Thistle -

Celtic CSL Shandong -

Shanghai Shenhua Championship Brentford -

Notthingham Ligue 1 Nantes -

Marseille Championship Middlesbrough -

Sheffield Utd Ligue 1 Amiens -

Angers Ligue 1 Bordeaux -

Metz Ligue 1 Caen -

Saint-Etienne

Fußball-Nationalspielerin, Installateurin und Mutter zweier Kinder: Österreichs Ersatztorfrau Jasmin Pfeiler hat einen schwierigen Spagat zu schaffen. Dank der Unterstützung ihrer Eltern ist ihr der bisher gelungen, kann sie sich auch voll auf die EM in den Niederlanden konzentrieren. Ein Ende der Teamkarriere der seit Freitag 33-Jährigen ist noch nicht in Sicht, Limit hat sie sich keines gesetzt.

Das auch deshalb, weil ihr eine ärgere Verletzung erspart geblieben ist. "Es ist nicht nur ein Hobby für mich, ich sehe da schon ein bisschen mehr. Solange ich fit bin, möchte ich das auch weiter durchziehen, ich denke schon, dass ich noch ein paar Jahre dranhängen kann", schilderte Pfeiler im APA-Gespräch im EM-Quartier in Wageningen. Das gilt sowohl für die ÖFB-Auswahl, für die sie seit 9. März 2009 insgesamt 20 Partien absolvierte, als auch für ihren Club SKV Altenmarkt.

Dort ist sie die Nummer eins, im ÖFB-Team steht sie für einen Ausfall von Bayern-Legionärin Manuela Zinsberger parat. "Wenn mit der Manu was ist, wissen die Mädels, dass sie sich auf mich verlassen können. Dann läuft die Pfeiler ein. Ich klemme mich in jedem Training voll dahinter, trainiere so, als könnte ich jederzeit spielen", erläuterte die gebürtige Wienerin, die nicht gerne im Mittelpunkt steht.

Einzige Mama im ÖFB-Team

Im ÖFB-Team, das ihr am Freitag ein Ständchen gesungen hatte, ist sie die einzige Mama. Die Rolle als "Team-Mama" hat sie nicht. "Die Mama-Rolle sehe ich eigentlich gar nicht, ich bin ein Teammitglied wie alle anderen, aber sicher trägt man ein bisschen mehr Verantwortung", gab Pfeiler Einblick. Akteurinnen wie das erst 18-jährige Teamküken Jennifer Klein könnten fast die eigenen Kinder sein.

Ihre eigene Tochter ist zwölf Jahre alt, mehr Betreuung benötigt ihr im Dezember vier Jahre werdender Sohn. Auf beide passen während der EM ihre Eltern auf. "Ohne meine Eltern könnte ich meinem Traum nicht nachgehen. Sie sind immer für die Kinder da, ich weiß, dass es ihnen zu Hause gut geht, deshalb brauche ich mir keinen Kopf machen und kann ohne schlechtem Gewissen weg sein", gab Pfeiler Einblick.

Installateurin gründet eigenen Betrieb

In der trainingsfreien Zeit laufen die Telefone heiß. "Meine Mama sagt mir, was der Kleine so macht, und schickt mir auch Videos, es ist immer so ein Hin und Her", verriet die Torfrau. Viel unterwegs ist sie nicht nur wegen dem Fußball. Pfeiler eröffnet Ende September einen Installateurbetrieb. "Ich wollte bis nach der EURO warten, damit ich wirklich den Fokus auf die EM habe", sagte Pfeiler. Eigentlich hätte sie Dachspenglerin werden wollen, wegen schlechter beruflicher Winter-Auslastung entschied sie sich um.

Frauen-EM: Regenchaos bei Deutschland gegen Dänemark © imago 1/10 Beim EM-Viertelfinale der Frauen zwischen Deutschland und Dänemark schüttet es wie aus Eimern © getty 2/10 Der Platz steht komplett unter Wasser, weshalb der Anpfiff zunächst verschoben wird © getty 3/10 Die Ersatzbank gleicht eher einem Schwimmbecken © getty 4/10 Die Helfer müssen harte Arbeit abliefern, um den Rasen zumindest einigermaßen vom Wasser zu befreien © getty 5/10 Auch Bundestrainerin Steffi Jones steht hilflos im Regen © getty 6/10 Sind wir hier etwa gar nicht beim Fußball, sondern bei der Schwimm-EM? © getty 7/10 Rutschig ist es jedenfalls © getty 8/10 Jones beobachtet einen Helfer bei seinem Schussversuch ... © getty 9/10 ... und hilft dann gütig auf © getty 10/10 Die Bundestrainerin Jones greift auch selbst zum Eimer - erfolglos! Um kurz vor 22 Uhr wird verkündet, dass nicht gespielt werden kann. Die Partie wird am Sonntag um 12 Uhr nachgeholt

Um alles unter einen Hut zu bringen, sei eine gute Organisation unabdingbar. "Es kommt schon viel zusammen", weiß Pfeiler. Den Sport, der ihr auch in Zeiten privater Schicksalsschläge Kraft gab, will sie trotzdem nicht aufgeben. "Ich will mir die Zeit nehmen. Ich bin eigentlich froh, wenn wir unterwegs sind, weil es wie eine zweite Familie für mich ist", sagte Pfeiler. Freizeit habe sie nach der aktiven Karriere noch genug.

Geld verdient sie mit dem Frauen-Fußball kaum

Der Großteil ihrer ÖFB-Kolleginnen spielt in Deutschland und kann vom Fußball leben. Neid kennt Pfeiler keinen. "Ich freue mich für jede Spielerin, die es rausschafft aus Österreich", sagte die 1,82-Meter-Frau. Sie selbst wird nicht dazugehören, neben des Alters vor allem wegen der Kinder.

Bei Altenmarkt gibt sie trotzdem stets ihr Bestes, dreimal Training und einmal Match stehen in der Regel pro Woche an. Finanziell erhält sie eine kleine Entschädigung. "Ich weiß, dass ich nicht die Millionen rausholen kann, bin aber froh, dass ich ein bisschen was dazuverdienen kann", erklärte Pfeiler.

Sie hofft durch die EURO auch auf einen Liga-Aufschwung. "Ich hoffe, dass jetzt Firmen und Sponsoren auf das Ganze aufmerksam werden und ein bisschen Geld ins Spiel kommt, weil in Österreich sind die finanziellen Mittel sehr eingeschränkt und wenn man da nicht von außerhalb Unterstützung bekommt schaut es traurig aus", kennt Pfeiler die triste Situation. Umso mehr genießt sie die Zeit im ÖFB-Team.