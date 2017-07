"Frauenfußball meist nicht ernst genommen"

Erlebe

deinen Sport

live CSL Sa Live Guangzhou Evergrande -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 16:00 Wehen Wiesbaden -

Mainz Club Friendlies Sa 19:30 Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Donezk -

Kiew 1. HNL Sa 21:00 Rijeka -

Slaven Belupo Club Friendlies Sa 21:00 Marseille -

Fenerbahce Serie A So 00:00 Corinthians -

Paranaense Premier League So 10:00 Khabarovsk -

St. Petersburg CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Club Friendlies So 15:30 Jena -

Hertha Superliga So 18:00 Bröndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Flamengo Serie A Mo 00:00 Coritiba -

Fluminense Club Friendlies Mo 20:00 Bilbao -

Fenerbahce Club Friendlies Di 01:30 Columbus -

Frankfurt International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund Premier League Di 18:00 Poltawa -

Donezk Premier League Di 18:30 Dinamo Moskau -

Spartak Moskau Premier League Asia Trophy Mi 12:00 Leicester -

West Brom Club Friendlies Mi 13:50 Schalke -

Besiktas Premier League Asia Trophy Mi 14:30 Liverpool -

Crystal Palace Club Friendlies Mi 19:00 Monaco -

Fenerbahce International Champions Cup Do 02:05 AS Rom -

PSG Serie A Do 02:45 Flamengo -

Palmeiras UEFA Europa League Do 19:30 Galatasaray -

Östersund Serie A Fr 00:30 Fluminense -

Cruzeiro International Champions Cup Fr 04:05 Man United -

Man City Club Friendlies Fr 13:00 Inter -

Schalke CSL Sa 13:35 Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande Premier League Sa 16:30 Zenit St. Petersburg -

Rubin Kasan Club Friendlies Sa 18:00 Freiburg -

Feyenoord Super Cup Sa 20:30 Anderlecht -

Zulte Waregem International Champions Cup So 00:05 Barcelona -

Juventus International Champions Cup So 02:05 PSG -

Tottenham CSL So 13:35 Shanghai Senhua -

Beijin Guoan Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg International Champions Cup So 23:05 Real Madrid -

Man United International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

Bayern Club Friendlies Di 19:00 Hannover -

Wolfsberger AC Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Defensa y Justicia International Champions Cup Mi 02:05 Tottenham -

AS Rom International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United Copa do Brasil Do 02:45 Cruzeiro -

Palmeiras International Champions Cup Do 03:05 PSG -

Juventus International Champions Cup Do 05:35 Man City -

Real Madrid International Champions Cup Do 13:35 Bayern -

Inter Mailand Copa Sudamericana Fr 00:15 Arsenal -

Sport Recife Copa do Brasil Fr 02:45 Paranaense -

Gremio First Division A Fr 20:30 Antwerpen -

Anderlecht

Der österreichische Frauenfußball entwickelt sich nur langsam, die Strukturen in den Vereinen sind oft schwierig und es ist mehr Toleranz nötig. So sieht es die Steirerin Anna Reisenhofer, Fußballerin der ersten Stunde, langjährige Trainerin und Szenekennerin im Interview mit der APA. Sie hofft auf mehr Berichte der Medien, um den Frauenfußball populärer zu machen.

Reisenhofer hat 1983 als Studentin bei LUV Graz ihre Fußballkarriere begonnen und spielte von Anfang an für den Verein in der Bundesliga. Auf ihre ersten Trainingseinheiten blickt sie schmunzelnd zurück: "Bei unserem ersten Trainer hatten wir fünf Minuten aufwärmen, dann haben wir geschossen und dann gekickt. Aber damals war das eben so. Und die Schere bei den Spielerinnen ging weit auseinander."

Damals seien viele Spielerinnen in unteren Ligen konditionell besser als jene von heute gewesen, hatten aber weniger Technik drauf. Nur wenige konnten vor 30 Jahren schon im Kindesalter mit Burschen spielen, erklärte Reisenhofer. Jene, die die Möglichkeit hatten, waren technisch voran. Heute sei es dagegen nicht mehr selten, dass Mädchen bei den Burschenmannschaften mitspielen: "Damit sie aber spielen dürfen, müssen sie oft sehr viel stärker sein als die Buben im Team." Sie sieht Trainer und Vereine in der Pflicht, noch bessere Strukturen zu schaffen.

Reisenhofer meint, dass es in Österreich immer noch schwierig sei: "Der Frauenfußball wird in den Vereinen meist nicht ernst genommen, das läuft einfach so mit. Eine Krise in Vereinen entsteht meistens dann, wenn die Frauen erfolgreicher werden als die Männer." Sie kritisiert, dass es nur wenige Vereine gibt, in denen über Jahre hinweg kontinuierlich am Frauenfußball gearbeitet wird.

Bei anderen hängt es oftmals an Einzelpersonen, etwas weiterzubringen. Fallen diese weg, verschwinden auch die Mannschaften. Andere Länder seien da weitaus fortschrittlicher: "Ich glaube in Österreich würde es - abgesehen von den Spielerinnen - kaum jemand abgehen, wenn es keinen Frauenfußball mehr geben würde", so Reisenhofer, die 1999 bis 2003 auch die steirische Frauenauswahl trainiert hat.

Im Unterschied zu ihren Anfängen als Spielerin habe sich es sich gesellschaftspolitisch und damit auch die Einstellung der Mädchen und Frauen geändert: "Für uns damals war Fußball das Leben, wir kamen zu Turnieren ins Ausland und hatten fast nur durch den Fußball die Möglichkeit, etwas anderes zu sehen. Wir hätten da schon auf der Intensivstation liegen müssen, um nicht auf dem Platz zu sein. Heute wollen nur noch die wenigsten drei Mal pro Woche trainieren und dann auch noch spielen. Es gibt viele verlockende Alternativen."

Trotz aller Mühen bleiben bei den Frauenspielen immer noch die Zuschauer aus. Meist sind nur Freunde und Familie dabei: "In Deutschland oder England ist das deutlich besser. In Österreich sind wir noch nicht so weit." Reisenhofer wünscht sich deswegen mehr Präsenz in Medien: "Früher habe ich noch mit den Zeitungen um jeden Artikel gekämpft." Heute sei das etwas besser, vor allem wenn auch Frauen in den Sportredaktionen arbeiten, manche von ihnen sogar Fußball spielen. Das helfe.

Belächelt werde der Frauenfußball in Österreich ihrer Ansicht nach immer noch viel zu viel. Man dürfe nicht den Vergleich mit den Männern aufstellen, da die körperlichen Voraussetzungen andere seien - ähnlich wie beim Tennis. Sie wünsche sich mehr Toleranz und Ernsthaftigkeit, denn "die Emanzipation wird sich durchsetzen und das ist zu akzeptieren".

Als Trainerin der Burschen-U10 und -U12 musste sich Reisenhofer 2000 bis 2007 beim TSV Hartberg behaupten: "Es kam nie Negatives, weil wenn man fachlich kompetent ist, wird das voll akzeptiert." Generell habe sie die Erfahrung gesammelt, dass bei Männern größere Skepsis gegenüber Frauen im Fußball - sei es als Spielerin, Trainerin oder Schiedsrichterin - herrscht: "Der Grund ist, weil sie das oft vorher nicht gekannt haben." Früher sei es für Schiedsrichter gar eine Bestrafung gewesen, wenn sie ein Frauenspiel pfeifen mussten.

Von der - wie Reisenhofer sagt - "neuen Generation" von Spielerinnen, etwa Viktoria Schnaderbeck oder Carina Wenninger (beide Bayern München), die sie beide in der steirischen U16-Auswahl trainiert hat, dürfe man viel erwarten: "Der Druck ist nicht so groß, daher könnten sie bei der EM weit kommen. Und wenn nicht, dann sollte man sie in Ruhe weiterarbeiten lassen, damit sie nicht in ein Tief rutschen."

Reisenhofer studierte Lehramt in Graz und unterrichtet seit den späten 80er-Jahren in Schulen in der Steiermark. Die 54-Jährige spielte von 1983 bis 1988 bei LUV Graz und begann 2002 ebenfalls bei LUV als Trainerin. Bis 2007 trainierte sie nach LUV auch den Bundesligisten FC Südburgenland. Trotz "Fußball-Pension" ist sie dem Frauen-Kick immer noch stark verbunden und besucht regelmäßig Spiele im In- und Ausland.