Frauen-Fußball – die unscheinbare Schwester des Männer-Fußballs?

Seit dem 7. Juni findet in Frankreich die Frauen-Fußball-WM statt. Die deutschen Damen spielen dabei äußerst erfolgreich. Zwei Weltmeister-Titel haben sie bereits auf ihrem Konto. Der dritte Titel scheint möglich, schließlich hat die DFB-Auswahl eindrucksvoll das Viertelfinale geschafft. Somit stehen die Frauen in ihrer achten WM-Endrunde auch zum achten Mal im Viertelfinale .

Frauen-Fußball-WM als Randerscheinung?

Obwohl die Damen derzeit deutlich erfolgreicher spielen als die Herren, scheint der Funke nicht auf das Publikum überzuspringen. Liegt es daran, dass die WM im Fernsehen nicht wirklich präsent ist? Außer einer kurzen Information in den Nachrichten kriegt der Berufstätige von der Frauen-Fußball-WM nicht viel mit. Das liegt zum Teil auch an den Anstoßzeiten, die mit 15.00 Uhr am Nachmittag und 18.00 Uhr am frühen Abend suboptimal sind. So haben auch nur 5,5 Mio. Zuschauer die Vorrundenspiele der deutschen Frauen-Mannschaft verfolgt. Verglichen mit den Einschaltquoten beim Männer-Fußball ist das geradezu lächerlich. Das klägliche Vorrunden-Aus der DFB-Elf in Russland sahen über 26 Mio. Zuschauer.

Was unterscheidet Frauen-Fußball vom Männer-Fußball

Laut Experten spielen die Frauen langsamer als die Herren der Schöpfung. Das liegt in erster Linie daran, dass Männer einfach mehr Muskelmasse haben. Dadurch sind sie etwa 20 Prozent explosiver als Frauen und bringen so mehr Tempo auf den Rasen. Mit der Ausdauer hingegen hat das nichts zu tun. Da sind Frauen den Männern ebenbürtig. Sie laufen in ihren 90 Minuten praktisch genauso weit wie Männer. Dass die Frauen technisch noch nicht auf Männer-Niveau spielen, liegt daran, dass es Frauen-Fußball erst seit 1996 gibt. Was den Frauen-Fußball immens vom Männer-Fußball unterscheidet, ist die Begeisterung der Fans. Die Stimmung im Stadion reicht bei weitem nicht an die Top-Spiele der Männer heran.

Gleichbehandlungsgrundsatz auch im Fußball?