Feiersinger gibt gegen Spanien wohl Comeback

Österreichs makellose Bilanz nach zwei Spielen in der Frauen-Fußball-WM-Qualifikation ist am Dienstag in Gefahr. Die Truppe von Teamchef Dominik Thalhammer gastiert im Iberostar Estadi in Palma auf Mallorca im Gruppe-7-Schlager bei Spanien. Die EM-Viertelfinal-Neuauflage hat für den Aufstieg große Bedeutung, sichert sich doch nur der Gruppensieger ein fixes WM-Ticket.



"Das sind die maßgeblichen Spiele, es ist aber nicht vergleichbar mit einem K.o-Spiel. Wir haben ja auch noch das Rückspiel, es wird also keine Vorentscheidung fallen", sagte Thalhammer im Gespräch mit der APA. Alles andere als eine Niederlage würde aber natürlich einen "Vorteil" für die restliche Gruppenphase mit sich bringen. Bei Punktegleichheit am Ende entscheidet zuerst das direkte Duell über den Aufstieg.

Die Spanier haben nach der 3:5-Niederlage im Elfmeterschießen nach 120 torlosen Minuten bei der Endrunde in den Niederlanden noch eine Rechnung mit dem ÖFB-Team offen. "Sie wollen sich sicher revanchieren", ist sich Thalhammer bewusst. Das will der EM-Halbfinalist aber unbedingt verhindern. "Wir wissen, wie stark sie sind, aber auch, dass wir ihnen schon Probleme bereitet haben und das auch wieder können", verlautete der Wahl-Oberösterreicher.

Spanierinnen mit Mega-Serie

Die ÖFB-Truppe gewann am Donnerstag mit 2:0 gegen Israel und blieb nach dem Auftakt-4:0 in Serbien neuerlich ohne Gegentor. Ohne großen Glanz wurde in der BSFZ-Arena die Pflicht gegen den Underdog erfüllt. Die Spanierinnen mühten sich in Belgrad vor den Augen eines ÖFB-Scouts einen Tag später zu einem 2:1-Erfolg, der erst in der Nachspielzeit fixiert wurde. Auch das macht ÖFB-Rekord-Torschützin Nina Burger und Co. Mut. "Es ist vielleicht kein Nachteil, dass sie ein schweres Spiel hatten und auch einen Tag weniger Pause", hoffte Thalhammer, für den das knappe Spanien-Ergebnis gegen "unangenehme" Serben "nicht ganz überraschend" kam.

In 5 Jahren: Mit diesem Kader fährt Österreich zur WM 2022 Die Anlagen dazu hat er. © GEPA 6/26 Martin Hinteregger (Innenverteidiger, 30): In der letzten WM-Qualifikation etablierte er sich endgültig als ÖFB-Abwehrchef. Gut möglich, dass er auch 2022 noch zur Startelf gehört. © GEPA 7/26 Maximilian Wöber (Innenverteidiger, 24): Der Ajax-Legionär bringt alle Anlagen mit, um auch in fünf Jahren noch Teil der Nationalmannschaft zu sein. © GEPA 8/26 Kevin Danso (Innenverteidiger, 24): Lieferte zuletzt gegen Serbien und Moldawien starke Partien ab. In fünf Jahren noch immer erst 24 Jahre alt. © GEPA 9/26 Dario Maresic (Innenverteidiger, 23): Das Sturm-Juwel gilt als eines der größten Talente auf der Innenverteidiger-Position, momentan spielt er als 18-Jähriger für die U21. © GEPA 10/26 Aleksandar Dragovic (Innenverteidiger, 31): Schon ewig dabei, in fünf Jahren aber "erst" 31. Mit Kevin Wimmer, Stefan Posch (Hoffenheim) sowie den Bayern-Youngsters Marco Friedl und Flavius Daniliuc gibt's auf der IV-Position aber viel Konkurrenz. © GEPA 11/26 Alessandro Schöpf (Rechtes Mittelfeld, 28): Wie schon bei Schalke könnte Schöpf dann auch im ÖFB-Team vor einer Dreierkette als rechter Außenbahnspieler auflaufen. © GEPA 12/26 Valentino Lazaro (Rechtes Mittelfeld, 26): Auch er ist eine Option für die Außenpositionen. Obwohl er sein Debüt schon 2014 feierte, wäre er 2022 erst 26 Jahre alt. © GEPA 13/26 Julian Baumgartlinger (Zentrales Mittelfeld, 34): Möglicherweise hat der Kapitän bis dahin auch schon seinen ÖFB-Rücktritt erklärt. Selbiges gilt für Stefan Ilsanker, der in fünf Jahren 33 Jahre alt ist. © GEPA 14/26 Florian Grillitsch (Zentrales Mittelfeld, 27): Sollte er bei Hoffenheim durchstarten, könnte er auch für das ÖFB-Team noch ein ganz wichtiger Baustein als zentraler Denker und Lenker werden. © GEPA 15/26 Konrad Laimer (Zentrales Mittelfeld, 25): Seine Dynamik kann Gold wert sein. Muss sich nun aber einmal bei Leipzig durchbeißen. © GEPA 16/26 Louis Schaub (Zentrales Mittelfeld, 27): Momentan ist er noch offensiver unterwegs. Gut möglich, dass er mit höherem Alter als Achter die engen Räume bearbeiten wird. Auch Xaver Schlager (25) und Sandi Lovric (24) sind für diese Position ein Thema. © GEPA 17/26 David Alaba (Linkes Mittelfeld, 30): Der Bayern-Star ist auch 2022 noch voll im Saft. Seine beste Position wird wohl selbst dann noch eine Streitfrage sein. © GEPA 18/26 Florian Kainz (Linkes Mittelfeld, 29): Der Bremen-Profi lieferte zuletzt ordentliche Länderspiele ab und könnte auch 2022 noch mit dabei sein. © GEPA 19/26 Marcel Sabitzer (Offensives Mittelfeld, 28): Sofern er nicht verletzt absagt, wird der Leipzig-Wirbler auch 2022 noch zum Stammpersonal gehören. © GEPA 20/26 Marko Arnautovic (Offensives Mittelfeld, 33): Für Arnie könnte die WM in Katar sein letzter großer Auftritt im ÖFB-Dress sein. Sein Vertrag bei West Ham läuft einige Monate vor der im November beginnenden WM aus. © GEPA 21/26 Hannes Wolf (Offensives Mittelfeld, 23): Durfte zuletzt schon Nationalteam-Luft schnuppern. Läuft in der Karriere alles nach Plan, nimmt er 2022 als Leipzig-Profi an der WM teil. Auch Bullen-Kollege Romano Schmid (22) wäre ein Kandidat für die Position. © GEPA 22/26 Thierno Ballo (Offensives Mittelfeld, 19): Seine Nominierung wäre eine Überraschung, ist aber durchaus denkbar. Dem in Guinea geborenen Wunderkind eilt ein ausgezeichneter Ruf voraus. Im Jänner wird er von Viktoria Köln zum FC Chelsea wechseln. © GEPA 23/26 Michael Gregoritsch (Angriff, 28): Bis 2022 sollte der Augsburg-Stürmer zum Torjäger Nummer 1 im ÖFB-Team gereift sein. Die Anlagen dafür hat er. © GEPA 24/26 Arnel Jakupovic (Angriff, 24): Janko ist 2022 39 Jahre alt, Burgstaller wird seinen 33. Geburtstag hinter sich haben. Daher könnte Jakupovic nach Katar fahren, sofern er bei Empoli den Durchbruch schafft und nicht doch zum bosnischen Verband wechselt. © GEPA 25/26 Dies könnte die Startelf bei der WM 2022 sein. Aufgrund Österreichs Fülle an guten Innenverteidigern und dem Mangel an ordentlichen Außenverteidiger-Kandidaten bietet sich ein System mit Dreierkette an. © GEPA 26/26 Die zweite Garnitur des WM-Kaders könnte so aussehen.

Durch den Erfolg konnten die in der Weltrangliste als 17. drei Plätze vor Österreich liegenden Ibererinnen ihre imposanten Serien ausbauen. WM und EM zusammengerechnet gab es in Quali-Spielen 14 Siege in Folge und zudem in den jüngsten 22 Partien seit einem 3:4 in Aarau gegen die Schweiz am 16. Juni 2012 keine Niederlage. In den letzten beiden Kampagnen gab es nur beim 0:0 gegen Italien in Vicenza am 5. April 2014 keinen Sieg und ein Gesamt-Torverhältnis von 81:4.

"In punkto Effektivität haben sie zuletzt, auch bei der EURO, aber nicht geglänzt", machte sich Thalhammer durchaus Hoffnungen. Ein 0:0 wie bei der EM würde er gerne mitnehmen. "Dafür werden wir aber einen sehr guten Tag brauchen", weiß der 47-Jährige. Den hatten seine Spielerinnen und vor allem auch Torfrau Manuela Zinsberger am 30. Juli in Tilburg. "Die Erfahrung von der EM hilft natürlich. Es ist aber nicht vergleichbar, jetzt was ganz Anderes. Die EM war ein Turnier, wir waren wie in einem Flow, jetzt ist es die WM-Qualifikation und wir spielen auch auswärts", erläuterte Thalhammer.

Feiersinger steht vor Comeback

Die Charakteristik des Spiels könnte aber ähnlich sein. Spanien, wo im Vergleich zur EM etwa Atletico Madrids Silvia Meseguer nicht dabei ist, wird im üblichen 4-3-3-System versuchen, das Spiel zu machen und viel Druck auszuüben. "Wir haben eine Chance, wenn es uns gelingt, wieder so eine Leistung wie bei der EM abzurufen, Druck auszuüben, gut zu verteidigen und gute Konter zu fahren", gab der ÖFB-Coach die Marschroute vor.

In der Offensive Akzente setzen soll dabei auch Laura Feiersinger. Die Sand-Legionärin dürfte den Wettlauf mit der Zeit wegen ihrer Zerrung, die sie an einem Einsatz gegen Israel gehindert hatte, gewinnen. "Bei ihr schaut es wieder ganz gut aus", war Thalhammer optimistisch. Die 24-Jährige könnte ein "wichtiger Faktor" sein. Seine Kickerinnen reisten am Sonntagvormittag nach Spanien und trainierten an dem Tag auch erstmals vor Ort. Auch sie haben übrigens eine Serie zu verteidigen: Die jüngsten fünf Quali-Partien (seit einem 0:1 gegen Norwegen in Steyr am 10. April 2016) wurden nicht verloren.