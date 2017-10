3 Mal Aluminium! ÖFB-Frauen im Pech

International So 17:00 Topspiel am Sonntag: Tottenham - Liverpool Ligue 1 St. Etienne -

Montpellier Premier League West Ham -

Brighton J1 League Kobe -

Tosu A-League FC Sydney -

Sydney Wanderers Primera División Levante -

Getafe Premier League Chelsea -

Watford Premier League Huddersfield -

Man United Primera División Real Betis -

Alaves Ligue 1 Monaco -

Caen Serie A Sampdoria -

Crotone Premier League Southampton -

West Bromwich Primera División Valencia -

Sevilla 1. HNL Hajduk Split -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Amiens -

Bordeaux Ligue 1 Angers -

Toulouse Ligue 1 Metz -

Dijon Ligue 1 Nantes -

Guingamp Ligue 1 Rennes -

Lille Premier League Man City -

Burnley (DELAYED) Primera División Barcelona -

Malaga Serie A Neapel -

Inter Mailand Primeira Liga Porto -

Pacos Ferreira Premier League Stoke -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Leicester (DELAYED) Premier League Newcastle -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Villarreal -

Las Palmas Eredivisie PSV – Heracles Serie A Chievo Verona -

Hellas Verona Championship Ipswich -

Norwich CSL Evergrande -

Guizhou Eredivisie Feyenoord -

Ajax Premier League Everton -

Arsenal Ligue 1 Nizza -

Strassburg Serie A Atalanta -

Bologna Serie A Benevento -

Florenz Serie A AC Mailand -

Genua Serie A SPAL -

Sassuolo Serie A FC Turin -

AS Rom Premier League ZSKA Moskau -

Zenit Primera División Celta Vigo -

Atletico Madrid Ligue 1 Troyes -

Lyon Premier League Tottenham -

Liverpool First Division A Anderlecht -

Genk Serie A Udinese -

Juventus Premier League Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División Leganes -

Bilbao Super Liga Roter Stern Belgrad -

Lucani Primera División Real Madrid -

Eibar Serie A Lazio -

Cagliari Serie A São Paulo -

Flamengo Ligue 1 Marseille -

PSG Allsvenskan Malmö -

AIK Primera División Real Sociedad -

Espanyol Primera División La Coruna -

Girona Copa del Rey Saragossa -

Valencia Serie A Inter Mailand -

Sampdoria League Cup Arsenal -

Norwich League Cup Leicester -

Leeds League Cup Swansea -

Man United League Cup Man City -

Wolverhampton Copa del Rey Murcia -

Barcelona Copa Libertadores River Plate -

Lanus Serie A Atalanta -

Hellas Verona First Division A Genk -

Brügge Serie A Bologna -

Lazio Serie A Cagliari -

Benevento Serie A Chievo -

Milan Serie A Florenz -

FC Turin Serie A Genua -

Neapel Serie A Juventus -

SPAL Serie A AS Rom -

Crotone Serie A Sassuolo -

Udinese Premiership Aberdeen -

Celtic League Cup Chelsea -

Everton League Cup Tottenham -

West Ham Coupe de la Ligue Strasbourg -

Saint-Etienne Copa del Rey Elche -

Atletico Madrid Copa Libertadores Barcelona SC -

Gremio Copa Sudamericana Fluminense -

Flamengo Copa del Rey Fuenlabrada -

Real Madrid Ligue 1 PSG -

Nizza Championship Leeds -

Sheffield Utd A-League Adelaide Udt – Melbourne City Primera División Alaves -

Valencia Premier League Man United -

Tottenham Premiership Hearts -

Rangers 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Premier League Liverpool -

Huddersfield Championship Cardiff -

Millwall Primera División Sevilla -

Leganes Ligue 1 Bordeaux -

Monaco Serie A Milan -

Juventus Premier League Bournemouth -

Chelsea Primera División Atletico Madrid -

Villarreal Championship Hull -

Nottingham Ligue 1 Caen -

Troyes Ligue 1 Dijon -

Nantes Ligue 1 Guingamp -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Rennes Ligue 1 Strasbourg -

Angers Premier League Arsenal -

Swansea (DELAYED) Primera División Bilbao -

Barcelona Serie A AS Rom -

Bologna Primeira Liga Boavista -

Porto Premier League Watford -

Stoke (Delayed) Premier League West Bromwich – Man City (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Ham (Delayed) CSL Hebei -

Guangzhou Evergrande J1 League Kofu -

Kobe Primera División Getafe -

Real Sociedad Eredivisie Vitesse -

PSV Serie A Benevento -

Lazio Championship Birmingham -

Aston Villa Premier League Zenit -

Lok Moskau First Division A Brügge -

Sint-Truiden Premier League Brighton -

Southampton Ligue 1 Lyon -

Metz Serie A Crotone- Florenz Serie A Neapel -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Chievo Verona Serie A SPAL -

Genua Serie A Udinese -

Atalanta Primera División Girona -

Real Madrid Ligue 1 Toulouse -

St. Etienne Premier League Leicester -

Everton Primera División Eibar -

Levante Serie A Ponte Preta -

Corinthians Primera División Malaga -

Celta Vigo Serie A FC Turin -

Cagliari Ligue 1 Lille -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Belgrano Serie A Hellas Verona – Inter Mailand Premier League Burnley -

Newcastle Primera División Espanyol -

Real Betis Primera División Las Palmas -

La Coruna Championship Preston -

Aston Villa

Vor allem viel Pech hat am Donnerstagabend einen Achtungserfolg von Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam gegen die Niederlande verhindert.

Die ÖFB-Auswahl traf gegen die Europameisterinnen in der NV Arena in St. Pölten dreimal das Aluminiumgehäuse und musste sich am Ende knapp 0:2 geschlagen geben. Tore von Stefanie van der Gragt (26.) und Vivianne Miedema (76.) brachten die Entscheidung.

Trotz widriger Verhältnisse samt starkem Nebel sorgten 2.412 Zuschauer für den drittbesten Besuch bei einem Heimspiel der ÖFB-Frauen in der Geschichte. Auch der Auftritt der ÖFB-Auswahl konnte sich zweieinhalb Monate nach dem sensationellen dritten Platz bei der EM-Premiere sehen lassen.

Nächster Gegner Israel

Es war die Generalprobe für die Fortsetzung der mit einem 4:0-Sieg in Serbien souverän gestarteten WM-Qualifikation. Da wartet am 23. November in der BSFZ Arena in Maria Enzersdorf Israel, fünf Tage später kommt es auf Mallorca zum Schlager gegen den Gruppenfavoriten Spanien.

Österreichs Team startete deutlich besser in die Partie als beim 0:3 in Deventer im Vorfeld der EM. Die zum Teil als Sechserkette formierte Abwehr hatte die "Oranje Leeuwinnen", bei denen Shanice van de Sanden wegen einer Verletzung nur auf der Tribüne saß, gut im Griff. In der Offensive hatten die Spielerinnen von Teamchef Dominik Thalhammer viele gute Momente.

Billa an die Latte

Nadine Prohaska schoss drüber (14.) und Nicole Billa setzte einen Drehschuss an die Latte (24.). Wie so oft im Fußball rächten sich die vergebenen Chancen. Die Gäste waren dabei an Kaltschnäuzigkeit nicht zu überbieten. Die aufgerückte Van der Gragt wurde nach einem Freistoß glücklich bedient und staubte aus kürzester Distanz zum 0:1 (26.) ab. Sherida Spitse hätte nachlegen können, verfehlte aber das Tor (31.).

Ansonsten setzte vor der Pause nur die ÖFB-Auswahl vorne Akzente. Enormes Pech verhinderte den Ausgleich bei einer hochkarätigen Doppelchance. Bei einem Aschauer-Schuss ging der Ball an die Latte und von dort noch an die Stange, kurz darauf traf Sarah Zadrazil mit einem Volley ebenfalls die Latte (34.).

Miedema fixiert Sieg

Gleich nach Wiederbeginn ließ Sarah Puntigam eine gute Schusschance aus (54.). Es sollte die beste Einschussmöglichkeit bleiben. Die Thalhammer-Truppe, der Kapitänin Viktoria Schnaderbeck weiterhin fehlte, hielt voll dagegen, wurde aber nicht mehr belohnt. Ganz anders die Niederländerinnen: Nach einem Schuss von Lieke Martens an die Stange staubte "Joker" Miedema zum 2:0-Endstand (76.) ab.

Für ÖFB-Rekordtorschützin Nina Burger und Co ging es nach der Partie noch einmal ins Teamhotel nach Melk, am Freitag steht noch ein Teambuilding-Tag auf dem Programm, ehe es für die Kickerinnen wieder zu ihren Klubs geht.